Casa della Memoria, l'appuntamento con la storia: "Il bombarolo. La strage dimenticata di via Fatebenefratelli"

Ci sono stragi meno famose di altre. Storie che nel corso della storia hanno rimbombato meno ma che capirle potrebbe aprire nuovi orizzonti su una stagione che l'Italia non dimenticherà mai: quella della delle bombe nelle piazze, nelle stazioni e nelle strade. Una di queste stragi è quella avvenuta nel cuore di Milano il 17 maggio 1973, in via Fatebenefratelli, davanti alla questura.

Paolo Morando e Massimo Pisa hanno raccolto informazioni e documenti per ricostruire i fatti e i profili dei personaggi coinvolti. E lo hanno scritto in un libro pubblicato per Feltrinelli: "Il bombarolo. La strage dimenticata di via Fatebenefratelli". Lo presentano (anche) giovedì 13 giugno alle 18 nel luogo più adatto possibile: alla Casa della Memoria, in via Federico Confalonieri 14 all'Isola, Milano. I due autori saranno accompagnati dal giornalista Roberto Iasoni. L'ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.

"Il bombarolo. La strage dimenticata di via Fatebenefratelli"

Nel testo, Pisa e Morandi - il primo giornalista di "Repubblica", il secondo giornalista di "Il T Quotidiano" e "Domani" - ricostruiscono ed esaltano i chiaroscuri di una vicenda che è la sintesi perfetta della stagione della "strategia della tensione". Con tutte le ambiguità degli apparati dello Stato. La ricostruzione più completa e documentata della figura di Gianfranco Bertoli, il "sedicente anarchico" autore della strage davanti alla questura di Milano, nella quale quattro persone persero la vita e 52 rimasero ferite.

Quel giovedì in questura si commemora il primo anniversario dell'uccisione del commissario Luigi Calabresi. Al termine della cerimonia, una bomba a mano scoppia. L'attentatore, Gianfranco Bertoli, viene arrestato in flagranza e si dichiara anarchico. Ma è davvero così? Si scoprono presto i suoi legami con l'estrema destra eversiva veneta, la sua oscura permanenza in un kibbutz israeliano e il misterioso passaggio a Marsiglia prima di arrivare a Milano. Prima ancora, Bertoli era stato informatore del Sid, criminale comune e in contatto con anarchici veneziani e milanesi, che ne avevano favorito la latitanza.

Qual era il fine dell'attentato? Punire il ministro dell'Interno Mariano Rumor per non aver proclamato lo stato d'emergenza atteso dai neofascisti dopo la strage di piazza Fontana? Rilanciare la pista anarchica con un attentato plateale contro la memoria di Calabresi e per vendicare l'onore di Giuseppe Pinelli? Furono Ordine Nuovo e la Rosa dei Venti ad armare il colpevole affinché spianasse la strada a un colpo di Stato? Oppure la soluzione del giallo era la più semplice, come rivendicato negli anni dal "bombarolo", che dal carcere continuò a produrre scritti libertari? Le ostinate indagini di un giudice, durate un quarto di secolo, e i processi celebrati dopo il 2000 hanno scritto una verità solo parziale.