Cuore caldi, un Natale solidale

ASCS e la Chiesa del Carmine organizzano, in collaborazione, finora, con Teatro Utile, Associazione Famiglie Tossicodipendente/Centro Educativo per le Dipendenze (AFT/CED), Cumse, Isabel Botero, Agrimi, Grupo Folkor de Colombia, Folkdance, I Custodi del Bello e Gli Angeli del Bello, l’evento "Cuore Caldi – Un Natale Solidali", un mercatino di Natale domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 10 alle ore 21 presso la Piazza del Carmine 2.



L’idea del mercatino è quella di vivere la penultima domenica di avvento facendo incontrare persone, varie realtà del territorio e diffondere la gioia e la festività del Natale che riscalda e nutre l’anima! Oltre a bancarelle che vendono e/o raccontano le loro azioni per la costruzione di una società fatta di più ponti e meno muri ci saranno anche interventi partecipativi, spettacoli e danze che animeranno il chiostro, riscaldando i nostri e vostri cuori e anime!



Il mercatino è un invito a passare una giornata o qualche ora per scoprire queste scintille di umanità e scegliere un regalo da donare ai propri cari che aiuta a sostenere realtà che credono e agiscono nella creazione di una società fatta di più ponti e meno muri.



Ci sarà un primo intervento di Teatro Utile, una fiaba, alle 11.30 e un altro alle 12.30. Questi interventi saranno seguiti a interventi fatti dai Custodi del Bello, dei balli del Grupo Folkor de Colombia e del gruppo Folkdance.