Cura vs indifferenza

Associazione Prologos



Il termine "indifferenza" ormai riveste un ruolo cardine nella società occidentale, andando sottilmente a incidere su ogni dimensione dell'umana convivenza. Risulta quindi cogente uno sguardo più attento per mostrare il gioco complesso di tale termine che si manifesta in una duplice accezione.

Da un lato sembra dominante la funzione del prefisso "in", inteso come "essere dentro", e in tal caso in-differenza significa lo stare, l'abitare la differenza.

L'altra accezione è paragonabile a quella di un "dis-", cioè di una distribuzione senza ordine che genera rottura, distacco, aggregazione casuale.

Il termine "indifferenza" porta comunque con sé una pluralità problematica, irriducibile a ogni tentativo di concettualizzazione neutralizzante.

L'isolarsi dall'altro - in modo protettivo, se non addirittura anestetico - implica comunque l'enigma di un collocarsi, di un appello all'altro da tenere a bada proprio nella sua domanda di implicazione, come luogo sottaciuto del "Tu", da lasciare remoto perché impadroneggiabile.

Il fantasma della neutralità, intesa come non-rapporto con l'altro, sorta di in-curia programmatica, potrebbe comunque ospitare il desiderio dell'Altro ospitante-ospitato?

Inauguriamo il nostro lavoro interrogando che cosa sia un certo rovescio di "indifferenza", cioè "prendersi cura".



Su tali questioni Gianfranco Dalmasso dialogherà con Salvatori Natoli. Partecipa Gino Zaccaria.



