Al via la tappa di Milano del giro d’Italia delle cure palliative pediatriche

In Italia, dei 35.000 minori con diagnosi di inguaribilità, oggi solo il 5% circa usufruisce del diritto che la legge riconosce loro di ricevere cure palliative. Un divario dovuto non solo al fatto che sono ancora troppo poche le regioni che hanno sviluppato la rete territoriale di assistenza dedicata, ma anche a una scarsa conoscenza del tema.



Per promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche tra la cittadinanza e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sulla necessità di sviluppare le reti di cure palliative pediatriche in tutte le regioni italiane, Fondazione De Marchi Onlus e Vidas hanno aderito all’iniziativa solidale Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, promossa da Fondazione Maruzza, in collaborazione con circa cinquanta tra enti e associazioni.



L’appuntamento arriva a Milano domenica 22 maggio con la «biciclettata» rivolta alle famiglie con bambini sani e con patologie, per una giornata di gioco e condivisione.

L’evento, aperto anche a chi partecipa con pattini, monopattino o skate, prenderà il via alle 11 dall’area dell’Idroscalo Aulì Aulè con una pedalata non competitiva di sei chilometri lungo l’anello dell’Idroscalo. Inoltre, grazie alla disponibilità di Aspassobike saranno presenti anche biciclette per disabili.

Alla fine del giro, a disposizione dei bambini, sono previsti laboratori e giochi ed esperienze con i cani della SICS (Scuola Italiana di Cani da Salvataggio) e molte altre sorprese come la presenza di supereroi e altri personaggi amati dai bambini.



Per partecipare, è necessario registrarsi al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-giro-ditalia-cure-palliative-pediatriche-idroscalo-328263423737