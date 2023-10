Cybersecurity: formazione, lavoro, inclusione

Il primo di 8 summit dedicati alla sicurezza e alle opportunità lavorative, organizzati congiuntamente dall'Associazione Poliziotti Italiani e dall'Associazione No Profit "Ri-Creazione” che hanno sede a Milano e Rozzano (MI).



Multimedia e Opportunità Creative: esploriamo come le carriere creative e multimediali possono essere accessibili a tutti. La Cybersicurezza: può creare opportunità di lavoro anche per le persone più fragili, inclusi NEET, ELET, disoccupati over-50 e persone con DSA. L'ICT come Ponte di Lavoro: l'Information and Communication Technology (ICT) può essere un settore inclusivo per tutti.



Nessuno dovrebbe essere escluso dalle opportunità lavorative offerte dal digitale e dai nuovi media, e la diversità può essere un super potere. I NEET, ad esempio, potrebbero essere valorizzati con percorsi formativi ad hoc, mentre gli over-50 possono mettere a frutto la propria esperienza. Anche le persone autistiche, se adeguatamente supportate, possono eccellere in ambito informatico grazie alle loro capacità fuori dal comune. Durante i summit si parlerà di come superare gli stereotipi e i pregiudizi che impediscono l'inclusione di queste categorie nel mondo del lavoro. Verranno presentate storie di successo e buone pratiche da diffondere come ad esempio l’incentivazione ad assumere le donne nella cybersecurity. Avverrà la premiazione di talenti di musica, scrittura, social media marketing del futuro. Si parlerà di come è possibile sfruttare le approssimazioni che il nostro cervello sia per truffare ma anche per formare alla difesa.





Relatori:

- Polizia Postale: Esperti in cybersicurezza con un focus sulla prevenzione e il contrasto dei crimini online.



- Celebrities impegnate: Personaggi noti per il proprio impegno a favore dei fragili, del lavoro, dello sport e del disagio.