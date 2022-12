Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“DA LA SCALA A BROADWAY: Romeo e Giulietta” Testo e regia di Walter Palamenga Volpini, sarà in scena all'EcoTeatro di Milano, giovedì 29 dicembre ore 20:45, venerdì 30 dicembre ore 20:45, sabato 31 dicembre ore 22:30 e domenica 1 gennaio ore 17:00. con Mirko Ranù, Luca Arcangeli. Alessandra Floresta, Giulio Galimberti, Greta Mazza e Walter Palamenga Testo e regia di Walter Palamenga Volpini Al pianoforte il M°Paolo Marchesi Musica, canto e danza in una divertente e simpatica “sfida” tra generi e epoche diverse: arie della tradizione lirica si alternano alle sonorità del musical creando un fil rouge tra le raffinate atmosfere del Teatro alla Scala di Milano e le sfavillanti luci dei teatri di Broadway. E non manca la danza con assoli e passi a due dal repertorio classico e moderno. Punto di partenza sarà il celebre dramma shakespeariano Romeo e Giulietta che ha ispirato opere liriche e musical come West Side Story di Leonard Bernstein. Poi tanto altro ancora in un susseguirsi di esibizioni e virtuosismi spettacolari e coinvolgenti. Spazio anche alla “decima musa” con citazioni, ricordi, racconti, sogni e visioni della tradizione cinematografica che, insieme alla musica e all’arte, ha reso grande la storia del nostro paese. Recita speciale il 31 dicembre alle 22:30 con brindisi di mezzanotte offerto dal teatro per festeggiare il nuovo anno. Lo spettacolo fa parte del progetto “Romeo e Giulietta: un amore di periferia” vincitore del bando Milano è Viva nei quartieri del Comune di Milano. DA LA SCALA A BROADWAY: Romeo e Giulietta giovedì 29 dicembre ore 20:45, venerdì 30 dicembre ore 20:45, sabato 31 dicembre ore 22:30 e domenica 1 gennaio ore 17:00 Prezzi: Da € 50 a € 25 per la serata di S. Silvestro Brindisi di mezzanotte offerto dal Teatro Da € 30 a € 20 per le altre date.( giovedì 29 - venerdì 30 dicembre e domenica 1 gennaio) Biglietteria aperta da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 e un’ora prima di ogni rappresentazione - tel 02 82773651 - biglietteria@ecoteatro.org EcoTeatro Via Fezzan 11 20146 Milano Tel 02 82773651 https://www.ecoteatro.it/