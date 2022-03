Da Sarajevo a Kiev: “La guerra è tornata”

SARAJEVO 1992 – KIEV 2022



A TRENT’ANNI DALLA GUERRA IN BOSNIA



EMINA GEGI?, NEL SUO ROMANZO “NERO SENSIBILE”, RACCONTA COME SI SOPRAVVIVE ALLA GUERRA



INTERVERRANNO LEONARDO COEN E MAURIZIO TORTI



VENERDI’ 1 APRILE H 18:00 VILLA LITTA – VIA AFFORI,21 MM AFFORI CENTRO



SARAJEVO 1992 - Emina Gegic drammaturga, sceneggiatrice e docente di scrittura narrativa, venerdì 1 aprile, dalle ore 18:00, a “Villa Viva” di “Villa Litta Modigliani”, in viale Affori, 21, racconta attraverso “Nero Sensibile” (edizioni Albatros), il suo romanzo semiautobiografico, i 1395 giorni vissuti a Sarajevo sotto il suono delle sirene (prenotazioni al numero: 34781.46.206 fino ad esaurimento posti). Racconta, di come un'adolescente è sopravvissuta alla guerra.



KIEV 2022 - A 30 anni dalla guerra in Bosnia, la storia si ripropone. Ad accompagnare l’autrice in questo viaggio tra Bosnia ed Ucraina, Leonardo Coen (scrittore, giornalista, inviato e co-fondatore del quotidiano “La Repubblica”) e Maurizio Torti (giornalista, inviato e direttore del mensile “Sovranità Popolare”).



Un parallelismo con i nostri giorni che rimanda a quando l’autrice, giovanissima, veniva istruita dal padre (giornalista e regista di fama nazionale in Bosnia) a notiziare quelle giornate di terrore dove i cecchini, prima ancora delle telecamere, riuscirono a “fotografare”, per sempre, 11.541 persone (tra uomini, donne e bambini innocenti).



Un flash back che, senza troppi giri di parole, riesce a far sentire l’odore del sangue nelle immagini che arrivano da Kiev a Mariupol. Un viaggio nel tempo che fa capire il valore della vita quando la morte ci cammina a fianco. Un racconto scandito dal metronomo fatto di bombe capaci di annullare finanche il cuore che scoppia mentre si scappa. Racconti fatti anche solo di sguardi. Quelli di chi resiste.



L’evento/dibattito, organizzato dall’associazione culturale “Teatro dei Lupi” in collaborazione con “Villa Viva”, “Villa Litta” “Sovranità Popolare” e “ABC” si apre a 360 gradi su molti temi rispetto ad un'unica piaga che, al momento sta affliggendo l’umanità intera ma che oggi, a Villa Litta si fa promotore di una speranza: la cultura. La cultura qui, come a Sarajevo, diventa il vero carburante del mondo.



Alberto Corba, autore, regista, attore e presidente del “Teatro dei Lupi” durante l’incontro, interpreterà alcuni brani del libro “Nero Sensibile”.



L’evento/dibattito è gratuito fino ad esaurimento posti.



E’ gradita la prenotazione al numero 34781.46.206