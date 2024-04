DADY ORSI - LO SPAZIO DELL’ALTROVE

GALLERIA CARLO ORSI

22 / 31 maggio 2024 - Via Bagutta 14, 20121 Milano



Orari galleria:

lunedì: 15:00 - 19:00

dal martedì al venerdì: 10:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



L’Associazione Dady Orsi organizza negli spazi espositivi milanesi della Galleria Carlo Orsi (Via Bagutta 14) la mostra “Dady Orsi - Lo spazio dell’altrove”, a cura di Elena Pontiggia. In esposizione, una selezione di 13 tra disegni e pitture realizzate dall’artista nell’arco della sua sessantennale carriera. La mostra non si propone come un’antologica in miniatura, né come un’indagine di una stagione precisa dell’artista. Piuttosto, come sottolinea la curatrice Elena Pontiggia, si propone di “individuare, attraverso quello che i fisici chiamano “carotaggio” (un’indagine a campione), una tonalità espressiva che attraversa tanti suoi lavori. […] La pittura di Orsi muove da cose concrete (una figura, un gatto, un raggio di sole) e ne mostra l’ambiguità, l’indecidibilità, l’estraneità a quanto crediamo di sapere, ai nostri stessi concetti di spazio e, quindi, di tempo”.



La mostra è patrocinata da AitArt (Associazione Italiana Archivi d’Artista).