Dainius Pulauskas acoustic group-rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi all'inaugurazione della sesta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.

Venerdì 27 ottobre 2023 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Primo appuntamento con Dainius Pulauslas Acoustic Group:

Il gruppo di Dainius Pulauskas ha debuttato al Vilnius Jazz Festival 2018. Questa formazione viene descritta come il desiderio di tornare a un suono più tradizionale, a improvvisazioni elaborate e a un gioco d'insieme. In questo gruppo non ci sono strumenti elettronici: il sintetizzatore è sostituito dal pianoforte, il basso dal contrabbasso. "Ogni musicista può rivelare la sua individualità, mostrare la sua maestria e la sua immaginazione", dichiara il leader del gruppo.



Dainius Pulauskas - p

Valerijus Ramoška - tp, flgh

Liutauras Janušaitis - ts, fl



Augustas Baronas - dr