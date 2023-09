Daiwa day il 7 ottobre 2023

Sabato 7 ottobre - Lago Bellaria

Evento di presentazione e test nuovi prodotti di casa Daiwa e di Plus Fishing (noto distributore di marchi quali Megabass, Evergreen, Deps, Daysprout ecc.) in collaborazione con lo storico Spinning Club Italia.



Durante l'evento sarà possibile incontrare lo staff ufficiale Daiwa, insieme a tutti gli ambassador come Fivebaits (Alessio Paolelli), Love Fish (Matteo Menichini), Fishing Senpai (Francesco Menotta), Noi siamo pescatori e molti altri.

Scatta una foto con loro e caricala sui social, riceverai in omaggio un fantastico gadget e verrai ricondiviso sui canali ufficiali di Daiwa!



Insieme a Spinning Club Italia ci sarà la possibilità di imparare i fondamenti delle pesca con gli artificiali, comprendendo le fasi di lancio e di recupero, oltre alle varie tipologie di esche che richiede questa tecnica.



Sarà presente anche un'area dedicata ai bambini dove sarà possibile pescare fantastici pesci calamitati nell'apposita piscina in tutta sicurezza.



Programma dell'evento

??? ??:?? - ??:??

? Showcase e test nuovi prodotti

? Meet & Greet con gli ambassador

? Fishing workshop con @Spinning club italia

? Area Kids dedicata ai più piccoli con pesca ai pesci calamitati

