Dall’arco della pace raccolti 300 kg di plastica monouso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

300 Kg di plastica e rifiuti sono stati rimossi dall’ambiente in due ore dai 130 partecipanti che hanno aderito all’iniziativa per ripulire l’area circostante al Parco Sempione di Milano. Al termine della raccolta i volontari hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’impegno delle persone, tra cui molti giovanissimi, che vi hanno preso parte. Questa mattinata ecologica è stata organizzata in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo dall’associazione Plastic Free e da BRITA, l’azienda che ha inventato la caraffa filtrante e che promuove un consumo sostenibile di acqua. L’iniziativa si propone di sensibilizzare le persone sul problema della plastica monouso: un tema importante, se si pensa che ogni anno vengono prodotte 350 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo il 24% viene riciclato.