Dalla penna biro al nft

BABS Art Gallery presenta gli ultimi progetti dell’artista Paolo Amico, con un focus sulla tecnologia NFT, insieme a due gioielli di due artisti espressamente realizzati per due progetti benefici: il primo a favore della tutela delle donne con la “Fondazione Rava” e realizzato da Elizabeth Aro; il secondo, di Emilio Isgrò, a sostegno del progetto “Pinksie the Whale” di “Fondazione Mercurio” per contrastare l’esclusione, dispersione e abbandono scolastici.