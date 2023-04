Damiano dei Maneskin molestato durante il concerto: come reagisce

Damiano David, il cantante e frontman dei Maneskin, è stato molestato pubblicamente durante il concerto al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 5 aprile. In un video diventato virale si vede l’artista esibirsi vicino alla folla quando una mano dalla prima fila si allunga per toccare le sue parti intime. Il frontman allontana subito la mano e gela la persona che l'ha toccato. Poi si gira e si allontana dalla prima fila. La molestia è stata rilanciata su TikTok e Instagram suscitando un diffuso sentimento di condanna.

Non è la prima volta che simili episodi si verificano durante i concerti. Una cosa simile era accaduta a Blanco durante il concerto live di Radio Italia in piazza Duomo, sempre a Milano, lo scorso maggio: anche in quel caso, una fan era stata registrata mentre toccava le parti intime dell’artista.