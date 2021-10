"Alla ricerca dell’identità perduta" al Teatro Oscar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 17 ottobre 2021, dalle 15 alle 18, nel cortile della Scuola San Pio V, in Via Ennio 16, di Milano (attiguo Teatro Oscar) prenderà il via il primo dei 3 appuntamenti gratuiti del progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro, ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, sostenuto da Fondazione Comunità Nord Milano e patrocinato dal Municipio 4. Il progetto nasce dall’esigenza di riattivare e mantenere viva la partecipazione del pubblico fidelizzato e incrementare il bacino di utenza delle attività culturali sul territorio.

Un evento gratuito all’aperto, in cui i bambini, a partire dai quattro anni, giocheranno, potranno assistere a performance di artisti di strada, ma soprattutto conosceranno Dana e Taro, ma soprattutto conosceranno Dana e Taro, interpretati da Daniela Iotti e Paolo Pavesi, due personaggi che ameranno e potranno seguire, per diversi mesi, aiutandoli nelle loro avventure, alla ricerca del loro tesoro perduto, delle Gemme Preziose disperse in tutta Milano. Perché in questo periodo di distanza, diffidenza e isolamento, anche Dana e Taro si sono fatti prendere dallo sconforto e non credono più in ciò che un tempo li appassionava: la danza, il teatro, la musica, l'arte. Tutto ciò che li rappresenta di più.

Hanno perso la gioia e la fiducia e rischiano di essere facili prede per il Mostro Invisibile, che si nutre proprio del senso di isolamento, di rabbia e di paura. Sono alla ricerca di qualcosa che hanno perduto. Loro stessi sentono un vuoto, una mancanza. Il loro umore è cambiato, qualcosa dentro di loro si è chiuso ed è sfiorito. Non ci sono neanche l’uno per l’altra, loro da sempre uniti, loro le due metà di una mela, la panna e il cioccolato, il sole e la luna, la danza e il teatro. Sono lontani ma continuano a cercarsi, consapevoli che insieme, forse, potranno ritrovare il loro “tesoro perduto”.

I bambini, seguendo le loro indicazioni, potranno aiutarli in questa ricerca, partecipando a eventi, giochi, prove di vario genere, finalizzati al ritrovamento delle pietre preziose e guadagnando anche loro degli adesivi molto speciali. Oltre agli appuntamenti in presenza ci saranno dei collegamenti settimanali attraverso i social per non perdere, mai più, il contatto ritrovato.

Da soli Dana e Taro non ce la possono fare, per questo chiedono aiuto ai bimbi, sperando che anche loro possano trarre giovamento da questa ricerca.

Ingresso gratuito con appuntamento presso: Scuola San Pio V, in Via Ennio 16 Prenotazione consigliata prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Tel. 02 5455511 – 3355294652 Daniela Monico

I bambini potranno ritirare la mappa che permetterà di giocare con Dana e Taro (costo 3€.) partecipando agli appuntamenti oppure recandosi in via Lattanzio 60/b. Età consigliata agli dai 4 agli 8