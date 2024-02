Daniele Mencarelli. Degli amanti non degli eroi

Daniele Mencarelli dialoga con Luca Mastrantonio e con il pubblico parlando del suo nuovo libro di poesia "Degli amanti non degli eroi".



Daniele Mencarelli, con “Degli amanti non degli eroi“, compone un doppio quadro,

con due poemi complementari, tornando alla da lui amata e praticata lingua poetica, con una scrittura di efficacia coinvolgente. Un esperimento inedito e riuscito.

Un nuovo libro, un’energia espressiva travolgente e dolce, un movimento in versi per due poemi speculari, scrittura inedita e straordinaria, in versi e romanzo, : “Lux Hotel” e “Storia d’amore“.



Un’opera poetica che conferma Mencarelli come una delle personalità di maggior spicco, creatività- e solidità della nostra nuova ricerca letteraria.