Daniele Tinti live con il suo "Crossover"

Daniele Tinti, già host e ideatore di Tintoria, podcast che conduce insieme al collega Stefano Rapone, torna il 18 novembre a Milano con il suo live di Stand up Comedy "Crossover".



Una data attesa, che vedrà lo stand up comedian calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Lirico Giorgio Gaber, meta ambita da molti artisti.

Uno spettacolo esilarante che porta il pubblico a dover ridere delle paure più profonde in quanto esseri umani e in quanto italiani e che affronta i grandi temi dell’epoca folle che stiamo vivendo da un diverso punto di vista.



L'ambientalismo ci distrae dall'inevitabile fine del mondo?

Se morissimo tutti sarebbe davvero così male?

Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo?



Con queste domande Crossover accompagna lo spettatore ad una riflessione ironica e mai scontata in cui il panico viene spazzato via dalle risate.

Grazie alla sua disinvoltura e al suo umorismo Daniele Tinti riesce a restare connesso con il pubblico dando vita ad uno spettacolo che trasporta i timori comuni ad un livello superiore, quello dell'ironia.



La prima parte del tour ha registrato oltre 30 date sold out, Crossover è così ripartito toccando nuove città, come Viterbo e Padova.

Dopo un altro doppio Sold Out a Torino, Tinti calcherà i palchi di alcuni dei teatri più prestigiosi d'Italia con nuove date nelle città dove aveva registrato il tutto esaurito: Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber), Roma (Teatro Ambra Jovinelli), Bologna (Teatro Celebrazioni), Napoli (Teatro Trianon).



Seguirà Lodi al Teatro alle Vigne e altre tappe che saranno aggiunte al tour e annunciate sui canali social di Daniele Tinti e The Comedy Club.

Lo show di TINTI è prodotto da The Comedy Club.



