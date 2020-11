La danza delle immagini: mostra di Matilde Cremonesi

Giovanissima artista e designer, Matilde Cremonesi, conosciuta su instagram @matiartlde, disegna dall’età di otto anni e oggi ne ha quindici. Pur frequentando la terza liceo linguistico a Lodi, il disegno è la sua vera passione. Autodidatta, in qualsiasi luogo si trovi, riproduce tutto ciò che le suscita forti emozioni. Precisa e attenta nel tratto, rappresenta minuziosamente i suoi soggetti come fossero fotografie e le sue maggiori ispirazioni nascono durante i suoi viaggi. Dal suo punto di vista, non c’è differenza tra mare e montagna, collina o lago l’importante è una matita, un foglio bianco e come d’incanto l’immagine si concretizza. Sportiva, ecologista, ama le sfide, le piace partecipare e sogna di diventare una famosa artista. La danza delle immagini è una selezione di disegni che spaziano dai ritratti ai modelli, dai paesaggi ai fumetti che rivelano una spiccata sensibilità per ogni singolo soggetto e un approccio che è insieme istintivo e molto misurato nel rappresentare le sue visioni. La danza delle immagini di Matilde Cremonesi sarà disponibile a partire da venerdì 4 dicembre sui consueti canali di Vizzolo al futuro (blogger, facebook, instagram), dove si possono sempre visitare anche Aotearoa (New Zealand) di Giuliana Concas sarà disponibile, dove inoltre sono sempre visitabili le mostre dei fotografi Lorenzo Sirtoli (Uno sguardo sul mondo) e Roberto Ghizzoni (La partecipazione della luce) e Teoman Ergun (Colori che viaggiano). Tutte le mostre sono iniziative divulgative e culturali senza scopo di lucro, l’accesso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: www.vizzoloalfuturo.blogspot.com.