"Tutti non ci sono" spettacolo di Dario D'Ambrosi fondatore del teatro patologico

“TUTTI NON CI SONO"

di e con Dario d’Ambrosi

fondatore e ideatore del Teatro Patologico





venerdì 24 settembre ore 20.30 | ingresso dalle ore 20

Spazio Teatro 89

Via Fratelli Zoia 89, Milano

M5 San Siro – bus 49 - 78





Presentato per la prima volta nel 1980 presso La MaMa Experimental Theatre di New York, “Tutti non ci sono” inizia con la proiezione di un filmato che mostra un paziente psichiatrico uscire da un ospedale con una gabbietta vuota in mano, e vagare senza meta per la metropoli. L’uomo indossa un camice, un pigiama ed un paio di pantofole; ha il volto bianco e smagrito. È il 1978 e in ossequio alla Legge 180 di Franco Basaglia chiudono I manicomi: i pazienti vengono dimessi dagli ospedali psichiatrici, catapultati nel caos della città. Dopo lungo peregrinare l’uomo arriva di fronte la porta di un teatro; si passa così dal filmato all’azione scenica…



Dario D’Ambrosi è uno dei maggiori artisti d’avanguardia italiani, creatore del movimento teatrale chiamato Teatro Patologico. Attore, regista e autore, fin da giovanissimo mostra una grande passione per il teatro unita all’interesse per lo studio delle malattie mentali. Gli spettacoli del Teatro Patologico tendono ad indagare la follia, quella vera dei malati, al fine di ridare, come sostiene D’Ambrosi stesso, “dignità al matto”. Tutti non ci sono, La trota, I giorni di Antonio, Il ronzio delle mosche, Allucinazioni da psicofarmaci, Cose da pazzi, Il principe della follia, Il nulla, Frusta-azioni, Un regno per il mio cavallo) sono alcuni titoli degli spettacoli più significativi che Dario D’Ambrosi fino ad oggi ha scritto, diretto, interpretato e rappresentato nelle maggiori città italiane e su numerosissime palcoscenici all’estero. Ad aprile 2021 RAI3 ha dedicato una prima serata a “L’Odissea”, un film documentario a cura di Domenico Iannacone dedicato all’esperienza del Teatro Patologico e degli attori che lo animano.



Ingresso con offerta consigliata 10€

Evento a cura di Fabbrica Utopie: i fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Ecole Unautremonde in Senegal.





Gallery

INFO +utopie@fabbricautopie.org tel. 339/ 2064547

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...