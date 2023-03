Il disco dei Pink Floyd proiettato in Duomo: l'incredibile effetto

Per i 50 anni dall’uscita di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Warner Music Italia con il patrocinio del Comune di Milano fa un regalo alla città, proiettando in piazza del Duomo la copertina del disco.

La performance riprende gli elaborati light show che per decenni la band britannica ha portato in giro per il mondo. L'iconica copertina realizzata dalla casa fotografica Hipgnosis ha preso forma davanti a decine di curiosi in circa 3 quarti d'ora, giovedì sera.

Durante l'esibizione, alcuni fan in cuffia hanno potuto sentire la versione rimasterizzata del disco, uno dei più grandi successi di sempre del progressive rock e della musica mondiale. In tutt'Italia, poi, 50 negozi sono rimasti aperti fino all'alba regalando gadget a tema Pink Floyd.

Un successo planetario

The Dark Side of the Moon è stato l'ottavo album in studio del gruppo, pubblicato il 1º marzo 1973 negli Stati Uniti d'America dalla Capitol Records e il 16 dello stesso mese nel Regno Unito dalla Harvest Records. Il disco è stato registrato presso gli Abbey Road Studios di Londra, tra il maggio 1972 e il gennaio 1973.

L'album è stato un grande successo commerciale, raggiungendo la vetta delle classifiche in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito. È stato anche molto apprezzato dalla critica e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award nel 1995 per il miglior album rock strumentale. Secondo alcune stime, The Dark Side of the Moon ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo ed è uno dei dischi più acquistati nella storia della musica. I due singoli estratti, "Money" e "Us and Them", sono diventati leggende senza tempo.