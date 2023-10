In occasione del Milano Photofestival 2023, Istituto Italiano di Fotografia ospita nella IIFWALL la rassegna “Storie in transito” organizzata dal dipartimento IIF Art Side e patrocinata dal Municipio 4 del Comune di Milano: tre mostre personali che raccontano la ricerca fotografica di Alessia Angelo, Giacomo Vanetti e Chiara Bussandri.



Dal 12 al 27 ottobre la seconda esposizione della rassegna presenta l’ultimo progetto dell’autore Giacomo Vanetti dal titolo “Darkness-blue glow”, una ricerca che approfondisce le possibilità espressive del mezzo fotografico con una particolare attenzione al corpo umano come soggetto. Vanetti elabora e sviluppa in camera oscura immagini e video digitali realizzati con il cellulare, mettendo in atto un processo che trasporta l’immagine da un piano etereo e inconsistente ad una realtà concreta fatta di operazioni e procedure, disturbi ed errori, attribuendo all’immagine una nuova identità colma di simbologie. Nel processo, infatti, l’immagine iniziale viene distorta e trasfigurata una transizione tra reale e irreale condizionata da agenti esterni talvolta ricercati, talvolta imprevedibili, che inevitabilmente si pongono tra significante e significato; una ricerca che indaga quel continuo brusio di fondo che noi tutti avvertiamo.



La rassegna “Storie in transito” continua dal 30 ottobre all’11 novembre, con il progetto di Chiara Bussandri che propone “Di?n u Dunya. Religione e vita terrena”, un’esposizione nata dall’esigenza di scardinare il pregiudizio sulla donna di fede islamica.





Giacomo Vanetti nasce a Varese nel 1974. Si laurea al Politecnico di Milano in Grafica e Comunicazione Visiva nel 2001.

Durante la carriera universitaria frequenta l’Accademia di Belle Arti di Granada dove, oltre a diplomarsi in litografia, segue con successo corsi di fotografia, serigrafia e incisione.

Frequenta Istituto Italiano di Fotografia di Milano, collaborando come assistente di studio. Si diploma in Fotografia nel 2004 e dal 2019 torna come docente di fotografia stenopeica.

L’interesse per la sperimentazione sui mezzi e linguaggi fotografici ha sempre caratterizzato la sua ricerca portandolo ad utilizzare differenti tecniche sia analogiche che digitali. Si dedica con passione alla fotografia di reportage e commerciale, ma indaga principalmente la figura umana e il medium fotografico. Ha tenuto mostre personali e collettive in Italia e in Europa e le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Fotografo freelance, al momento non rappresentato da alcuna galleria.

Vive e lavora a Varese.



Photofestival è la più ricca e importante rassegna milanese dedicata alla fotografia d’autore e uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della scena italiana. Circa due mesi di esposizioni ed eventi che vedono coinvolti i più diversi spazi espositivi pubblici e privati: gallerie d’arte, musei, biblioteche, municipi, palazzi storici, show-room, negozi di fotografia. La politica culturale del festival prevede la produzione di nuove idee accanto alla diffusione dell’offerta esistente: da un lato Photofestival acquisisce nel proprio circuito ciò che gallerie e operatori culturali organizzano autonomamente, dall’altra realizza, organizza e promuove in prima persona una serie di mostre ed iniziative.



Istituto Italiano di Fotografia è il centro della cultura fotografica a Milano; il dipartimento IIF Art Side nasce per divulgare la cultura fotografica, organizzando mostre, incontri ed eventi e pubblicando libri e cataloghi.



www.istitutoitalianodifotografia.it