Davide Shorty in concerto a Milano per il bma showcase festival

Giunto alla VI edizione, torna il Festival di casa Fonoprint, il BMA - Bologna Musica D’Autore, dedicato ai giovani cantautori emergenti nella scena musicale italiana.



Per la prima volta il festival approda a Milano per un imperdibile appuntamento il 31 marzo all'ARCI Bellezza con un ospite d'eccezione: Davide Shorty.

Cantautore, beatmaker e rapper, punto di riferimento della scena R&B italiana, Davide Shorty nel 2021 si classifica secondo al Festival di Sanremo 2021 nella categoria "Nuove proposte", aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Lunezia per Sanremo 2021 per il valore musical-letterario.



I finalisti del BMA 2022 - Assurditè, Kasto, ORLVNDO, Te Quiero Euridice, Toolbar, UFO BLU - apriranno la serata, prima di lasciare il palco a Davide Shorty,



L’obiettivo del BMA è dare la possibilità ad artisti emergenti di esporsi, di confrontarsi con i professionisti del settore musicale e di esibirsi in un tour itinerante in varie realtà italiane.

Le iscrizioni sono riservate agli artisti che abbiano sviluppato un progetto, sia come singolo che come band, e che abbiano voglia di farsi conoscere.

Successivamente la commissione ha selezionato 6 finalisti i quali avranno la possibilità di esibirsi in diversi palchi d’Italia.

Un’occasione unica per i cantautori che colgono questa possibilità per far conoscere il proprio talento ed esibirsi di fronte a un pubblico più ampio.



Esempi concreti di questo sono i finalisti di BMA 2019: Neno, il vincitore proclamato nell’ultima serata al Teatro Duse, è stato protagonista di “Amici” di Maria De Filippi.



Il BMA si conferma un importante trampolino di lancio per tutti coloro che partecipano.



Il programma di BMA 2022 si estende da febbraio a ottobre. Rispetto agli altri anni, sono state aggiunte importanti novità, tra cui nuovi appuntamenti, eventi, talk, location inaspettate e coinvolgimenti in noti Festival, ma soprattutto l’introduzione di una Settimana della Musica a settembre.