Fabrizio de André e Nick Cave, due profondità a confronto

Al PACTA Salone di Milano il 12 dicembre i Kicking Pricks e i Figli di un Temporale, mettono a confronto i due cantautori



Il 12 dicembre 2022 Fabrizio De André e Nick Cave si incontrano e confrontano in una data unica al PACTA Salone di Milano nello spazio della Vetrina Contemporanea: due band, i Kicking Pricks e i Figli di un Temporale, paragonano l’arte dei due cantautori nello spettacolo FABRIZIO DE ANDRE’ E NICK CAVE. Due profondità a confronto.



Due artisti immensi, ma apparentemente distanti, contemporanei solo in parte, perché di età diverse e vissuti agli antipodi del mondo. Eppure entrambi hanno saputo varcare le soglie segrete dell'anima grazie a una voce profonda e a melodie semplici e intense, nel segno del loro comune mentore Leonard Cohen. Un'occasione unica per meditare insieme sui temi eterni dell'essere umano.



“Baritoni malinconici, disincantati - spiega Brian K, voce dei Kicking Pricks - eppure spesso ironici, accompagnati da strumenti prevalentemente acustici, in ogni caso ‘classici’ come il pianoforte, il violino o le percussioni, comunque indifferenti all'elettronica e ai sintetizzatori che tanto affascinavano gli artisti loro contemporanei. Anche questo ha contribuito a rendere classici i loro capolavori e a consegnarli all'immortalità delle opere ‘senza tempo’”.

Questi sono i motivi per cui in questa serata vengono messi a confronto i due cantautori attraverso le esecuzioni di due band: i Kicking Pricks e i Figli di un Temporale, due gruppi che hanno la capacità di interpretare e di riproporre quei suoni così suggestivi ed eterni, opere che mai potranno passare di moda perché a nessuna ‘moda’ sono mai appartenuti.



Il tema della serata sarà:

• Il Mistero della Fede

Entrambi gli autori si professavano sostanzialmente agnostici, comunque disinteressati a un percorso spirituale nell'alveo di una religione riconosciuta, eppure entrambi sono stati fortemente influenzati da una fede che va da un approccio naturale quasi istintivo, alla suggestione culturale per la Sacra Scrittura. In un'intervista del 1998, quando già era stato colpito dalla malattia e forse per questo stava cambiando la propria visione del mondo, Fabrizio De André dichiara a Giampaolo Mattei, vaticanista e critico musicale: "Non ho il dono della fede ma nella mia vita non posso prescindere da Cristo, che è stato il primo rivoluzionario della Storia, tanto che ho scritto La Buona Novella in pieno '68, durante la Rivoluzione Studentesca".

In un'intervista rilasciata qualche anno dopo, invece, Nick Cave dichiara: "Non sono cristiano, ma resto collegato alla sua cultura, personalmente, nostalgicamente e sentimentalmente".



Le band:

Kicking Pricks

Milano, stagione 2019-2020, guidati dal cantante Brian K, sanguigno baritono presente sulle scene rock cittadine da almeno 30 anni, nascono i Kicking Pricks con l’obbiettivo di tributare Nick Cave. I componenti della band sono sei e la loro performance è l'unico tributo al grande bardo australiano in Europa (nell'area mediterranea). Il loro amore per l'artista si concentra su una parte della sua enorme produzione "classica", quella fino ai primi anni 2000. Si parte così dalle origini tossiche e distorte dei Birthday Party (1978-82) per approdare allo stile febbrile ed esagitato dei primi Bad Seeds (1984-88) per poi proseguire sulle note armoniche e melodiche della loro successiva ricerca (1990-primi 2000). Ne emerge un repertorio poliedrico, fra melodie sublimi e dissonanze infernali. Un compendio ragionato, occasione unica per confrontarsi coi capolavori di una delle personalità più importanti e innovatrici della musica d'autore contemporanea.



Figli di un Temporale

La storica band, punto di riferimento per il pubblico amante del cantautore genovese Fabrizio De André, da oltre sei anni celebra i suoi più grandi successi senza tralasciare brani meno conosciuti, ma molto significativi nell’espressione dei suoi tratti più introspettivi. Il 2016 segna la genesi del gruppo, grazie alla forte volontà dei fratelli Di Palma, ai quali si sono aggiunte diverse figure. I suoi componenti, pur provenendo da mondi musicali molto differenti, hanno saputo mettere a frutto la propria esperienza, nella ricerca di nuove sonorità. Non mancano frequentazioni melodiche che richiamano l’esperienza di De André con la Pfm. La band ha un bagaglio di oltre cento concerti live e il riconoscimento, a fine 2019, dell’ufficialità tra le band accreditate da parte della Fondazione Fabrizio De André Onlus.





PACTA SALONE

Il 12 dicembre 2022 Vetrina contemporanea

FABRIZIO DE ANDRE’ E NICK CAVE. Due profondità a confronto

di e con Kicking Pricks e Figli di un Temporale



Kicking Pricks:

Gabriele Pistoia, chitarra e voce

Davide Angileri, chitarra elettrica e acustica

Marco Giussani, piano e tastiere

Federico Intorrella, basso

Antonio Calenza, batteria

Brian K, voce

Sara Mulfari, voce - ospite



Figli di un Temporale:

Lino Di Palma, voce e chitarra

Annamaria Alliardi, chitarra elettrica e acustica

Antonio Di Palma, basso

Claudio Acquaviva, tastiere

Settimo Todaro, batteria e mandolino



INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org - tel. 0236503740 - mail biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.org - ufficioscuole@pacta.org

Orario spettacolo: ore 20.45 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche)

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9

SPETTACOLO + APERITIVO (drink e stuzzicherie) presso Majuda, via dei Missaglia 13, Milano (lun-sab h 7-21): 19€

ABBONAMENTI: AMICI DI PACTA 6 ingressi €66 – IL SALONE (4 spettacoli) €40 - CARTA TANDEM 2 ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA (minimo 3 persone) €24





Giulia Colombo cell. 338.4737984 – e-mail: giuliacolombo.stampa@gmail.com