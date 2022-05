Decadenze di berkoff - Compagnia scimmie nude

Il declino della società occidentale, del potere e dell’opulenza dominanti, la “decadenza” di chi tira i fili della nostra società ‘civile’.

Berkoff fissa nel cuore del pubblico il senso della sua scrittura astratta e grottesca grazie alla sua ironia devastante che ci sorprende spesso in un ghigno a mezza bocca e che ci lascia a metà tra il ridere e la perplessità di dover forse preoccuparci seriamente.



Compagnia Scimmie Nude

DECADENZE

di Steven Berkoff

Regia di Gaddo Bagnoli

Con Claudia Franceschetti e Andrea Magnelli

21 maggio, ore 20.30

22 maggio, ore 18.30

Teatro Barrio's, Milano

Via Barona, angolo Via Boffalora



https://www.diyticket.it/organizers/543/ass-cult-scimmie-nude-teatro-dindagine-sulluomo