L'innovativo store di Milano Merlata che coniuga sport e sostenibilità apre le porte al Merlata Bloom

Con una superficie di ben 5.500 mq e 83 collaboratrici e collaboratori, arriva in Lombardia, presso il centro commerciale Merlata Bloom, lo store che sviluppa nuovi layout commerciali offrendo una più ampia e rinnovata esperienza di acquisto, coinvolgente e attenta all'ambiente.

Arriva Decathlon a Milano Merlata

Decathlon inaugura un nuovo capitolo del suo percorso con l'apertura del nuovo punto vendita di Milano Merlata, all'angolo tra via Pasolini e via Daimler: dopo 30 anni di attività, lo storico store di Baranzate si trasferisce nell’innovativo centro commerciale Merlata Bloom, segnando un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell'offerta di prodotti sportivi in Lombardia.

Il nuovo negozio ha una superficie di circa 5.500 mq, 1.000 in più del precedente, disposti su due piani in una struttura autonoma all'interno del nuovo centro commerciale, garantendo un’offerta più ampia con nuovi layout commerciali su diversi sport. Parte di questo nuovo progetto sono tutti i 68 collaboratori e collaboratrici dello store di Baranzate, a cui se ne aggiungono 15 per un totale di 83 decathloniani e decathloniane.

Sport e sostenibilità: il connubio vincente

Lo sviluppo di Decathlon si fonda sulla missione di attivare le persone alle meraviglie dello sport, in modo sostenibile. È in quest’ottica che all’interno del nuovo punto vendita viene riservato più spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti attraverso un polo dedicato di 150 mq. Oltre a bici, tennis, padel, sci, snow, è possibile avere un’offerta di noleggio più ampia che comprende kayak e sup.

Insieme al laboratorio, il piano terra ospita tutta l’offerta junior, rinnovando così il layout commerciale: qui, oltre 200 mq sono dedicati all’abbigliamento e mobilità urbana. Al primo piano invece, Decathlon prevede un'esperienza di acquisto diversificata, che copre le sezioni Montagna, Acqua, Sport Collettivi, Sport di Racchetta, Pesca, Equitazione & Caccia.

“Siamo entusiasti di annunciare l'apertura del nuovo store di Milano Merlata, un significativo nuovo capitolo nella storia di Decathlon. A Milano, contiamo più di 500 collaboratori e collaboratrici fissi e 100 stagionali distribuiti su 8 punti vendita e

questo nuovo spazio rappresenta un ulteriore passo avanti nell'evoluzione della nostra strategia, per offrire un'esperienza completa e innovativa, garantendo un'offerta più ampia e variegata. – dichiara Mattia Vanerio, store manager di

Milano Merlata - La nostra visione si concentra proprio sull'innovazione e sull'offerta di un'esperienza unica, che riflette l'impegno di Decathlon nell'evolversi costantemente per servire al meglio i nostri clienti: non vediamo l'ora di accogliere

la nostra comunità sportiva nel nostro nuovo spazio, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di sport”.

Decathlon Merlata è presente su Facebook e su Instagram.