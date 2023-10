La nuova edizione della Deejay Ten con sport e musica di Radio Deejay

Dopo aver conquistat Torino, Bari, Firenze e Napoli, la “Deejay Ten” è pronta per chiudere in bellezza questa edizione 2023 con la grande tappa finale a Milano domenica 15 ottobre.

Ad attendere tutti i gareggianti, una mattina all’insegna del divertimento e dello sport con la corsa itinerante non agonistica nata da un’idea di Linus nel 2005 proprio a Milano e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto migliaia di persone.

Le due tappe della corsa

L’appuntamento è alle ore 9 in Piazza del Duomo, dove dal palchetto adiacente alla partenza Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, Diego e La Vale, Matteo Curti, Vic e Marisa, Gianluca Gazzoli, daranno il via alla corsa che si snoderà lungo due percorsi differenti da 5 e da 10km (il primo accessibile a chiunque, il secondo rivolto ai superiori di 16 anni).

I partecipanti indosseranno rispettivamente per l’occasione la maglia targata Deejay Ten color salvia per la tappa da 5 km e color ciclamino per quella 10 km.

Il tragitto nel cuore di Milano

Per il percorso più breve da 5 km, superato lo start la fiumana colorata si dirigerà verso via Giuseppe Mengoni per raggiungere la celebre piazza della Scala, proseguirà per Largo Raffaele Mattioli e una volta superata piazza Filippo Meda imboccherà corso Giacomo Matteotti fino a Piazza San Babila; attraverserà l’elegante corso Venezia per poi svoltare da via Senato e, costeggiata la storica Piazza Cavour, proseguirà per via Manzoni fino alla svolta in via Giuseppe Verdi; raggiungerà poi, da via dell’Orso e via Cusani, Largo Cairoli e Foro Buonaparte fino a Piazza Castello e costeggiando Parco Sempione da via Emilio Alemagna e via Molière troverà la sua conclusione nella simbolica Piazza Sempione dominata dalla bellezza dell’Arco Sempione.

Per il percorso più lungo da 10 km invece, dopo via Molière i runners imboccheranno viale Pietro e Maria Curie e via XX Settembre per raggiungere piazza della Conciliazione; proseguiranno per via Alberto da Giussano fino a raggiungere piazza Michelangelo Buonarroti da via del Burchiello, imboccheranno successivamente via Tiziano e viale Cassiodoro costeggiando piazza VI Febbraio e arrivando a Largo Domodossola da dove percorreranno corso Sempione fino a svoltare per via Francesco Melzi d’Eril e fiancheggiando Parco Sempione raggiungeranno il traguardo in via viale Gadio.

Come iscriversi

È possibile iscriversi alla Deejay Ten sul sito www.deejayten.deejay.it.

Il Deejay Village

Nel Deejay Village, posizionato in Piazza Sempione, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di venerdì 13 ottobre (dalle ore 15.00 alle ore 19.00), di sabato 14 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 15 ottobre (dalle ore 7.00 alle ore 12.00). Nel corso della giornata di sabato 14 ottobre si alterneranno sul palco del Deejay Village con divertenti siparietti il Trio Medusa e Gazzoli, mentre domenica 15 ottobre prima dell’inizio della corsa Diego e la Vale intratterranno il pubblico con il riscaldamento mattutino a ritmo di musica.