Deejay Ten 2022, a Milano torna la maratona di Radio Deejay

Domenica 9 ottobre ritorna a Milano la Deejay Ten, lo storico evento di running organizzato da Radio Deejay, sulla doppia distanza di 5 e 10 Km. E, per la sua 42esima edizione da quando è nata nel 2005, ritorna al suo formato originale, a tre anni dall’ultima volta, con la partenza da Piazza Duomo, il percorso per le vie della città e l’arrivo all’interno del Parco Sempione.

Poche ore ancora per prenotarsi

Pochi giorni alla partenza e fra poche ore chiudono le prenotazioni online (a mezzanotte del 5 ottobre), ma gli entusiasti dell’ultimo momento avranno la possibilità di aggiudicarsi gli ultimi pettorali (fino a esaurimento disponibilità) iscrivendosi presso il Villaggio Deejay Ten, lo stesso luogo nel quale tutti i runner già iscritti potranno ritirare il proprio pacco gara, il pettorale e partecipare alle numerose attività organizzate dagli sponsor e dai partner dell’evento. Allestito in questo caso all’Arco della Pace, a due passi dal quartier generale della radio in via Massena, il Villaggio è aperto venerdì 7 ottobre dalle 15 alle 19, sabato 8 dalle 10 alle 19 e domenica 9 dalle 7 alle 9.

Informazioni utili

La Deejay Ten 2022 parte dai portici di Piazza Duomo: alle 9:30 la 10km, con un tragitto che dopo avere attraversato le vie del centro cittadino si concluderà in fondo a Viale Byron, fra l’Arena Civica e il Parco Sempione, gli stessi luoghi che hanno ospitato la festa della radio Party Like A Deejay 2022 il 25 e 26 giugno scorso, con oltre 130.000 partecipanti. Il percorso più breve, la 5km, partirà sempre dai portici di Piazza Duomo, ma alle 9:45, e si concluderà in Piazza Sempione.

Come sempre, all’evento simbolo di Radio Deejay prenderanno parte e presenzieranno anche vari dei suoi personaggi, a partire da Linus, speaker radiofonico e direttore artistico, ma soprattutto ideatore e testimonial della Deejay Ten. Tutti i runner partecipanti potranno acquistare gli scatti più belli attraverso il portale getpica.com, il provider fotografico che grazie ad una tecnologia brevettata garantisce una catalogazione accurata delle immagini e un album dedicato per ogni atleta. L’utente, infatti, riceverà su smartphone (e in tempo reale) solo le proprie foto, nel pieno rispetto della privacy.

Tutte le informazioni su orari, percorsi e modalità di partecipazioni sono sul sito di Radio Deejay.