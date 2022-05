Degustartem - Visita guidata pinacoteca ambrosiana con degustazione finale in autentico

DegustArtem nasce con l’obiettivo di creare esperienze multisensoriali da vivere tra arte e cultura. Attivare i 5 sensi: osserva, respira, ascolta, assapora e sfiora. Mettere da parte il cellulare, lasciare la mente pronta ad accogliere il bello. Assaporare con gli occhi un’opera d’Arte, gustare i suoni di un buon vino versato nel calice e respirare i profumi di un food Autentico. Questo il concept di DegustArtem.



? Visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana La Pinacoteca è particolarmente importante per Milano perché conserva opere di artisti di grande rilievo, come la Canestra di frutta del Caravaggio e il Musico di Leonardo da Vinci. Una visita all’interno della Pinacoteca Ambrosiana per lasciarci affascinare dalle meravigliose opere custodite: il Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, la Canestra di frutta di Caravaggio, il Musico e il Codice Atlantico di Leonardo, i preziosi dipinti fiamminghi e del Rinascimento lombardo e veneto. Cosa puoi vedere? Una delle prime collezioni d'arte aperte al pubblico Una delle più ricche collezioni librarie e artistiche del Seicento Opere dei più grandi artisti come Caravaggio, Leonardo, Raffaello, Vecellio, Bramantino



? Degustazione in Autentico L’esperienza incontra la tradizione attraverso abbinamenti selezionati che abbracciano molteplici territori. Una proposta selezionata nel dettaglio da esperti food&wine. Dai salumi della tradizione, passando attraverso il Parmigiano Reggiano Biologico di montagna, fino ad arrivare alla selezione di conserve di verdura, frutto di ricette famigliari dalle antiche origini. Un viaggio sensoriale che porterà gli ospiti alla scoperta di sapori e profumi unici



Prezzo per persona 60,00 euro.



L’importo è comprensivo di:



? Guida privata riservata al gruppo ? Biglietto di ingresso ? Noleggio microfonaggio ? Degustazione in Autentico



Gli spostamenti sono da considerarsi a gestione autonoma dei partecipanti, non sono comprese navette e/o accompagnatori durante tragitto al Museo e dal Museo allo Store



Durata della visita guidata 90 minuti con inizio del tour alle 16.30 Si richiede di presentarsi 15 minuti prima per il ritiro biglietti, il luogo del ritrovo è nell’atrio della biglietteria della Pinacoteca ingresso da Piazza Pio XI, 2 Al termine della visita alla Pinacoteca Ambrosiana, lo staff di Autentico Store attenderà gli Ospiti presso lo Store