Degustazione gratuita alla gelateria Marghera di Milano

Alla Gelateria Marghera di Milano si celebra l’autunno con la degustazione di una novità golosa e sorprendente, una delle tante innovazioni alle quali il pubblico della gelateria è abituato.

Sabato 4 novembre, dalle 15 alle 17, ai clienti verrà offerto il nuovo Tiramisù Express, che propone un modo inedito di gustare uno dei dessert più conosciuti nel mondo.



Uno spazio colorato dietro il banco è dedicato alla creazione di questa nuova versione da passeggio, realizzata al momento, con tutti gli ingredienti della tradizione: un savoiardo esclusivo che viene immerso in una bagna in tre gusti diversi e affogato in uno speciale gelato, soffice e vellutato, decorato con salse, granelle o meringa, a seconda del gusto scelto tra classico, pistacchio, limone, cioccolato, lampone, caramello.

Tutto servito in un comodo bicchiere con il suo cucchiaino, perché sia facile raccogliere tutti gli ingredienti e gustarli insieme, magari passeggiando oppure seduti in gelateria dove è tornata la possibilità di accomodarsi all’interno della Scatola dei Biscotti, lo spazio dedicato alle dolcezze croccanti.



Gli sgabelli intorno al tavolo centrale di marmo offrono accoglienza, circondati da cialde fatte in casa, frollini e biscotti artigianali in tanti gusti sfiziosi, anche senza glutine e certificati.