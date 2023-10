Dekmantel festival arriva a Milano

Dopo il successo della nona edizione, dal 2 al 6 agosto ad Amsterdam, il celebre festival olandese Dekmantel inizia il suo tour per i migliori club in tutta Europa: da Varsavia a Tbilisi passando per Milano. La prima tappa in Italia di Dekmantel Club Tour sarà al Tempio del Futuro Perduto: nella venue di via Nono sabato 21 ottobre attesi in consolle la spagnola Alicia Carrera e gli olandesi Interstellar Funk e Casper Tielrooij, che si esibiranno in back to back, oltre ai resident del Tempio, Industrial Romantico ed Elisa Bee.



Il Dekmantel Club Tour prende il via domani sabato 7 ottobre al Jasna I di Varsavia: dopo la data al Tempio del Futuro Perduto, Dekmantel farà tappa all'IFZ di Leipzig, al Bassiani di Tbilisi e al Macadam di Nantes il 19 gennaio. L'unica altra data in Italia sarà al Link di Bologna il 17 febbraio, prima del gran finale il 7 marzo al Lofi di Amsterdam.





Oltre all'evento il 21 firmato Dekmantel, negli spazi industriali ex-abbandonati del Tempio del Futuro Perduto è grande festa con ospiti internazionali per tutto il mese di ottobre: il 7 atteso il nipponico Yousuke Yukimatsu, il 13 ottobre sarà la volta di Roi Perez, mentre il 27 ottobre Roman Flugel si esibirà in compagnia di Lele Sacchi e Futuro Tropicale. Il 31 ottobre Halloween party con il duo teutonico Miss Bashful x DBBD e il live a cura di Dolce Potente e Industrial Romantico.



13 ottobre

Younger Than Me invites Roi Perez



14 ottobre

Educazione Techno Sessuale



20 ottobre

Break Opera: Luwei, Waldo, Federico Falke live



21 ottobre

Dekmantel Festival Showcase Milan



27 ottobre

Roman Flugel, Lele Sacchi, Futuro Tropicale



28 ottobre

Basstation: Mary Yuzovskaya, Ness, Andrea Cossu





Gallery

D.B.B.D. + Miss Bashful live, Industrial Romantico, Dolce Potente