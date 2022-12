Sabato 17 dicembre 2022, alle ore 21.00, presso il Politeatro di Milano, (Viale Lucania 18) sarà in scena DELITTI E PSICOFARMACI, una commedia brillante ed intrigante, dove tutto si sovverte e dove tutto è sovvertibile, un omaggio divertente a Dürrenmatt a cura di K. Capra e A.Chiarella.



Regia e scene di Kityan C.





Interpretata da: Andrea Bonati, Francesco Campari, Ketty Capra, Christian Kley, Martino Palmisano, Rita Russo.







“Delitti e psicofarmaci” è una divertente commedia, a tratti paradossale che parla del labile confine tra normalità e follia.



La vicenda si svolge nella casa di cura “Il Lago” dove tre fisici: Einstein, Guglielmo Chiarelli e Newton sono stati ricoverati perché afflitti da patologie psichiatriche pressoché incurabili.



A prendersi cura di loro, ci sono la dottoressa Zorzi, titolare della clinica e la capo infermiera Martina Bolle.



Alcuni eventi tragici portano all’interno della struttura anche il commissario Vossi, che, con la sua normalità, fa da contraltare alla follia degli altri.



In questa pièce tutto si sovverte e tutto è sovvertibile, sta allo spettatore scegliere da che parte stare.



Una commedia imprevedibile che ci fa riflettere su un tema sempre attuale e poco trattato.



Il Politeatro



Viale Lucania 18 – Milano



info forperformer@gmail.com oppure tel. 3388302540

Biglietteria on line OOOH.EVENTS/delitti e psicofarmaci

Biglietti 20 euro intero – 15 ridotto (under 25/over 65)



info forperformer@gmail.com 3388302540



