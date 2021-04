Sbarca a Milano il servizio delivery gratuito per prodotti a base di CBD

Sbarca a Milano il servizio delivery di Canapando, unica realtà nel mondo dei prodotti a base di Cannabis light ad avere un servizio di consegna attivo dalle 9 alle 21.

Tutto ciò grazie un app web che permette al cliente di avere ciò di cui ha bisogno in modo semplice, chiaro, rapido e anonimo.

Non solo infiorescenze CBD, ma anche prodotti alimentari a base di Canapa e per la coltivazione.

Con lo sviluppo della piattaforma delivery, Canapando ha raggiunto un’organizzazione tale da garantire la consegna entro un’ora dalla dall’ordine effettuato.

on solo, a differenza di altri distributori di cannabis light che sono operativi solo la sera, la delivery di Canapando è attiva tutto il giorno. In questi ultimi mesi a Roma sono state garantite centinaia di consegne con questa modalità direttamente tramite app, grazie a una rete interna di rider che fanno parte integralmente del progetto delivery Canapando. I corrieri interagiscono attraverso l’app e consegnano nella massima discrezione: non sono riconoscibili e i prodotti ordinati sono impacchettati in un’anonima busta blu.

A breve, questo tipo di servizio, dotato di un’efficienza e organizzazione senza eguali in Italia, sarà presente anche a Milano e nel suo hinterland.

Sarà infatti possibile ricevere prodotti CBD di qualità, tra i quali infiorescenze di cannabis light, oli sublinguali e prodotti alimentari alla canapa.

Proprio come a Roma, la consegna è sempre gratuita, quindi i clienti non si troveranno spiacevoli sovrapprezzi al momento del pagamento.

Inoltre con la promo “invita un amico” sarà possibile ottenere lo sconto del 20% e tante altre offerte se si inserisce la propria mail.

Gallery