Nuova apertura: ad aprile scopri il Centro Odontoiatrico dell’Ospedale San Giuseppe

Un sorriso bello e sano: questo l’obiettivo del nuovo Dental Center MultiMedica situato presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano. Un centro moderno che si avvale di dentisti esperti e macchinari all’avanguardia per soddisfare le esigenze di ogni singolo paziente.

Per tutto il mese di aprile, in occasione dell’avvio della nuova attività, le porte del Dental Center saranno aperte per visite di controllo e di prevenzione, durante le quali i nostri dentisti saranno a disposizione per esaminare lo stato di salute di bocca, denti e gengive dei pazienti.

Perché affidarsi al Dental Center MultiMedica?

Il Dental Center MultiMedica è un centro interamente dedicato all’odontoiatria che offre un’ampia gamma di trattamenti di qualità, in uno spazio pensato per il benessere del tuo sorriso. Tutto questo grazie alla presenza di strumentazioni all’avanguardia, tecnologie moderne, processi e protocolli certificati, e un’équipe di professionisti esperti in ogni branca dell’odontoiatria.



Aprile: un appuntamento con la prevenzione dentale

In occasione della nuova apertura, il Dental Center MultiMedica effettuerà visite di controllo per bambini e adulti. Questo appuntamento è importante per conoscere lo stato di salute della propria bocca, soprattutto se è da molto tempo che si rimanda la visita dal dentista.

Per evitare l’insorgenza di alcune malattie orali, spesso asintomatiche come le carie, è importante effettuare visite ogni sei mesi circa. Non bisogna sottovalutare anche i controlli in età pediatrica che permettono ai genitori di avere tutti i consigli utili per tutelare la salute orale dei propri bambini.

Come funziona la visita?

I pazienti saranno accolti nel nuovo e moderno spazio dal dentista di riferimento che si prenderà cura del loro sorriso; Il dentista, dopo un primo colloquio conoscitivo, esaminerà lo stato di salute di denti, gengive, guance e lingua; Con un esame più accurato, controllerà l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici e valuterà il corretto allineamento dentale; Alla fine della visita verrà consegnato al paziente un piano di cura personalizzato con trattamenti mirati e agevolazioni fiscali di cui sarà possibile usufruire.

Perché prenotare una visita di prevenzione dentale?

Con questo appuntamento è possibile iniziare a prendersi cura della propria salute orale con esperti capaci di darti il supporto e tutti i consigli di cui hai bisogno.

Per i bambini è un'occasione importante per iniziare a prendere confidenza con la figura del dentista e imparare a prendersi cura dei propri dentini in totale autonomia.

Prenota la tua visita di prevenzione chiamando lo 02 85 99 37 00 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 19.

—--

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dott. Marco Scarpelli. Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Milano, n. 3724 - Autorizz. Sanitaria Deliberazione della ATS Milano Città Metropolitana n. 267 del 17/3/2023, prot. n. 0050684 del 21/3/2023 - Polizza assicurativa Reale Mutua 2022/10/3498310