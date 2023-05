Questa estate migliora l'aspetto del tuo sorriso: l'11 maggio scopri gli allineatori trasparenti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’11 maggio il Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care di Milano , in Via Domodossola, organizza una giornata di Open Day dedicata all ’ortodonzia trasparente : trattamento che ti permette di migliorare l’aspetto del sorriso e correggere la posizione dei denti anche durante l’estate.

Per farlo si utilizzano gli allineatori trasparenti , mascherine realizzate con un sottile materiale plastico che si adatta alla dentatura del paziente. Questa caratteristica le rende poco visibili mentre parli e sorridi, e comodamente rimovibili in ogni momento della giornata, anche fuori casa. Inoltre le visite di controllo dal dentista vengono svolte ogni 4-6 settimane, in base alla complessità del singolo caso, senza togliere tempo ad altre attività.

Grazie a questo moderno apparecchio per i denti potrai goderti le vacanze senza rinunciare ad un sorriso sano e bello.

Partecipa all’Open Day: l’11 maggio sarà una giornata dedicata agli allineatori trasparenti e ai vantaggi che questo moderno apparecchio può offrire. Durante la visita il dentista utilizzerà la tecnologia 3D per studiare la dentatura del paziente in modo accurato e individuare il trattamento più adeguato al singolo caso clinico. In questo modo potrai vedere a computer il tuo sorriso, i difetti presenti e comprendere meglio la diagnosi formulata dall’ortodontista di riferimento.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista

Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze

Scansione con scanner intraorale delle arcate dentali

Piano di cura personalizzato

Costi dettagliati del piano di cura



Come funziona il trattamento e quanto dura?

Il dentista fornisce al paziente un set di allineatori da cambiare con periodicità e in autonomia a casa. In questo modo si imprime sui denti una forza costante e controllata che permette di riportarli nella giusta posizione. Questa caratteristica rende il trattamento di ortodonzia trasparente molto flessibile e adatto ad uno stile di vita pieno di attività.

Per un’efficacia massima, i dentisti ricordano di indossare gli allineatori per circa 22 ore al giorno, togliendoli durante i pasti e la quotidiana igiene orale. Il trattamento ha una durata variabile, in base alla complessità del singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi .



Perché scegliere gli allineatori trasparenti?

Sono poco visibili da chi ti circonda e permettono di essere indossati senza imbarazzo Sono comodamente rimovibili e si adattano ad uno stile di vita frenetico e spesso fuori casa I primi risultati sono già visibili già dopo 6 mesi, in base alla complessità del singolo caso Sono adatti a pazienti di tutte le età: bambini, adolescenti e adulti

Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 94773250 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30).

--

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dott. Luca Pivetti Albo Provinciale degli Odontoiatri di Milano n. 5159. Polizza Assicurativa Reale Mutua n. 2018/10/3131785 – Autorizzazione Sanitaria Deliberazione n. 1376 del 21/12/2018 – ATS Milano Città Metropolitana