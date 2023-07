Denti in salute? A luglio visite di prevenzione per il sorriso di adulti e bambini in Humanitas

Dove Humanitas Medical Care Arese Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 Arese Quando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00 Prezzo Prezzo non disponibile Altre informazioni Sito web humanitas-care.it Spesso si tende a trascurare le visite di controllo dal dentista, soprattutto prima delle vacanze estive, senza rendersi conto dell'importanza che esse rivestono.

È consigliato sottoporsi ad almeno una visita di controllo all'anno, in modo da preservare la salute dei denti.

Questo appuntamento permette di valutare lo stato generale della bocca e di ricevere consigli personalizzati per una corretta igiene orale quotidiana. A luglio il Centro Odontoiatrico di Humanitas Medical Care Arese apre le sue porte ad adulti e bambini che vogliono prendersi cura del proprio sorriso e passare le vacanze estive in totale tranquillità.

Durante tutto il mese di luglio avrai l’occasione di prenotare una visita dentistica di prevenzione con i dentisti esperti del Centro. Cosa include la visita di prevenzione? Il dentista valuta lo stato di salute generale di denti, gengive, guance e lingua.

Con un esame più accurato verifica l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controlla l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici.

In alcuni casi, il dentista può richiedere esami approfonditi, per avere un quadro clinico più ampio, come una radiografia panoramica, un esame radiologico che permette di analizzare i denti e le arcate dentarie.

Infine il dentista consiglia eventuali trattamenti mirati per il singolo caso con un piano di cura personalizzato.

I bambini possono partecipare? Si, anche i bambini, durante queste giornate di prevenzione, avranno l’opportunità di scoprire da vicino gli strumenti di igiene orale e avere consigli personalizzati per tutelare la salute dei denti da latte e permanenti.

Quando è consigliato effettuare una visita di controllo? Le visite di prevenzione hanno lo scopo di individuare e prevenire la comparsa di patologie orali, prima che causino seri danni alla salute generale della bocca, e sono consigliate almeno 1 volta ogni 6 mesi. I dentisti ricordano che alcune malattie, come la carie, sono spesso asintomatiche e individuabili solo in sede di visita. Tra i sintomi da non sottovalutare e sottoporre all’attenzione del dentista ci sono: gengive rosse e gonfie

sensibilità al caldo e/o freddo

tracce di sangue quando si lavano i denti

alitosi Per partecipare alle giornate di prevenzione è necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero 02 83456751 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00). ___ Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dottoressa Chiara Tassera Iscritta all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Milano n.5691 – Polizza Assicurativa Reale Mutua, n. 2017/10/2997306 – Autorizzazione delibera ATS Città di Milano n. 887 del 29/07/2016