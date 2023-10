Denti in salute? Prenota il tuo check-up in occasione del Mese della Salute Orale

Prezzo non disponibile

Le visite di controllo dal dentista sono un appuntamento importante per conoscere lo stato di salute generale della bocca e prevenire la comparsa di possibili malattie.

Ad Ottobre, in occasione del Mese della Salute Orale, potrai prenotare il tuo check-up dentale.

Per tutto il mese di ottobre adulti, adolescenti e bambini avranno la possibilità di ricevere un piano di cura e consigli personalizzati per la propria salute orale, presso i Centri Odontoiatrici di Humanitas Medical Care di Arese e Lainate.

Cosa include la visita?

Valutazione dello stato di salute generale di denti, gengive, guance e lingua.

Esame accurato per verificare l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controllare l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici.

Consegna un piano di cura personalizzato

Consigli di igiene orale su misura per il singolo caso





I bambini possono partecipare?

Si, anche i bambini durante il mese di ottobre avranno l’opportunità di scoprire da vicino gli strumenti di igiene orale e avere consigli personalizzati per tutelare la salute dei denti da latte e permanenti.

Quando è consigliato prenotare una visita dal dentista?

Le visite di controllo, consigliate ogni 6 mesi circa, hanno lo scopo di individuare e prevenire la comparsa di patologie orali prima che causino seri danni alla salute generale della bocca.

Tra i sintomi da non sottovalutare e sottoporre all’attenzione del dentista ci sono:

gengive rosse e gonfie

sensibilità al caldo e/o freddo

tracce di sangue quando si lavano i denti

alitosi





Per prenotare il tuo check-up dentale puoi contattare i Centri Odontoiatrici ai seguenti numeri:

Arese (da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 20:00 e sabato, dalle 09:00 alle 19:00) allo 02 83456751

Lainate (da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 19:00) allo 02 8345 8826

