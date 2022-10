Denti disallineati? Scopri la soluzione trasparente per correggerli

Il 5 novembre presso il Dental Center di Humanitas Rozzano una giornata di Open Day dedicata all’ortodonzia trasparente.



Quando i denti sono disallineati, posizionati irregolarmente o molto spaziati tra loro possono essere motivo di imbarazzo. Soprattutto in età adulta si pensa che per correggere questo difetto, a un primo sguardo solo estetico, sia necessario ricorrere al classico apparecchio con placchette e fili metallici. Questo oggi non è più vero.



Esistono infatti diverse soluzioni per porre rimedio al disallineamento dentale in modo discreto, come gli allineatori trasparenti: delle mascherine rimovibili che permettono di riportare i denti nella posizione corretta senza alterare l’estetica del sorriso. Realizzati con una resina trasparente, si indossando sulle arcate dentali aderendo perfettamente ai denti e muovendoli in modo graduale nel tempo, fino a ottenere il risultato finale progettato dall’ortodontista.

Per conoscere meglio questa soluzione, il Dental Center di Humanitas Rozzano terrà un Open Day dedicato interamente all’ortodonzia e agli allineatori trasparenti, in programma sabato 5 novembre.

Quando ricorrere agli allineatori trasparenti ?

Il trattamento può essere impiegato in caso di denti storti o sovrapposti e può correggere difetti di malocclusione dentale. Riallineare la dentatura favorisce le funzionalità masticatorie, una corretta igiene orale quotidiana e naturalmente, anche l’estetica.

Perché partecipare all'Open day?

Durante la visita l’ortodontista valuterà la tua situazione clinica per consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze. Grazie alle moderne tecnologie del Dental Center, il dentista potrà rilevare le tue impronte dentali con uno scanner intraorale che, grazie all’utilizzo di un avanzato software, realizza digitalmente una simulazione del sorriso a fine trattamento. Sarà quindi possibile capire in tempo reale quale sarà il risultato finale e come cambierà il sorriso nel tempo.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista

Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze

Scansione con scanner intraorale e visualizzazione digitale del sorriso a fine trattamento

Piano di cura personalizzato

Costi dettagliati del piano di cura

Come funzionano gli allineatori trasparenti?

Per un’efficacia massima, gli allineatori devono essere indossati per circa 22 ore al giorno, in modo tale da riportare gradualmente i denti nella corretta posizione. Vengono rimossi temporaneamente solamente durante i pasti e la quotidiana igiene orale.

Il dentista fornirà al paziente un set di allineatori da cambiare con periodicità e in autonomia a casa. Il trattamento ha una durata variabile, in base al singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi, con visite dal dentista ogni 4-6 settimane circa.

Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 82246868 (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00).

