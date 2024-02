Dentro il doomscrolling: Come Picasso, il nuovo libro di Martina Gerelli

Strumento di libertà e al contempo trappola da cui è difficile sottrarsi. Sono le due facce dell’accesso massiccio all’informazione, sempre più dominata da notizie negative e allarmanti, al punto da diventare la causa di una patologia in rapida diffusione, soprattutto tra i giovani: il doomscrolling.



È l’ossessione per le notizie negative, da conoscere e assorbire per placare l’ansia sollevata dagli eventi drammatici che ci circondano. Un vortice di depressione e disagio psicologico su cui l’autrice milanese Martina Gerelli aprirà il confronto mercoledì 7 febbraio, alle 18.30, presso la libreria La Scatola Lilla in via Privata della Braida 5 a Milano, in occasione della prima presentazione del suo racconto “Come Picasso” (256 Edizioni) – modera l’autore Federico Riccardo.



A fare da sfondo al racconto è una Milano post Covid-19: la città di Marco, ragazzo introverso e così dipendente dalle notizie più cupe e preoccupanti, da far sfociare quella che sembra una semplice abitudine in un disturbo psichico totalizzante.

Accanto alla sua storia, emerge una seconda voce destinata a intrecciarsi con quella del protagonista, rivelando tutta la potenza e la complessità di una coscienza che si sviluppa come un moderno Picasso.



Legata da sempre alle tematiche introspettive e psicologiche, con “Come Picasso”, Martina Gerelli punta i riflettori su un disagio emergente, capace di sfociare in condizioni di ansia e depressione dagli esiti più pericolosi. Ma dalla narrazione dinamica dell’autrice emergono anche le potenziali vie d’uscita: fondamentale la famiglia, ma ancor più la necessità di intraprendere un percorso di conoscenza di sé per determinare il proprio futuro.

Anche per questo – e proprio come avviene nelle pagine del libro – mercoledì 7 la riflessione finale sarà lasciata ai lettori, gli unici capaci di scrivere l’epilogo del racconto.



L’evento è a ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione su eventbrite o scatolalilla@gmail.com



In allegato: la copertina del libro "Come Picasso"