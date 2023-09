Desenzano Film Festival: 4 film lombardi in gara alla Mostra internazionale di cinema breve

Sipario, si (ri)comincia. Chi non lascia, raddoppia: il Desenzano Film Festival (la Mostra internazionale di cinema breve del lago di Garda) compie 5 anni e scatena le proprie energie con 4 giorni di eventi senza sosta, 10 giorni di esposizioni, una doppia giuria, il primato dei cortometraggi selezionati, la novità assoluta delle masterclass, partnership inedite e gustosissime conferme. L'appuntamento sarà da giovedì 14 a domenica 17 settembre, con un'altra tradizione consolidata: la presenza di registi e artisti lombardi – quest'anno anche da Milano e Lodi – nella sezione Cinema Lombardia, dedicata appunto alla produzione cinematografica locale.

Cinema Lombardia Nel dettaglio, saranno in concorso “Camera oscura” di Antonio Morra e “Minuit d'Argent” di Devis Venturelli, entrambi milanesi: il primo tratta di una riflessione profonda su come si evolvono le relazioni tra persone nel tempo e su come esse possano diventare veri e propri fantasmi, il secondo (un'opera di cinema sperimentale) è un viaggio di sguardi e percezioni che si alternano nella mente di un'anziana signora. Sono videoartisti lodigiani i registi Elisa La Boria e Luca Bagnoli, in concorso con “Telememoria”: una digressione su memoria e passato attraverso la proiezione di vecchi filmati amatoriali in 8 mm, su supporti tessili realizzati all'uncinetto. È una storia tutta bresciana, infine, la pellicola “The Land of Holes”: documentario su cave e rifiuti a firma dei registi Giulia Fassina e Pietro Torrisi. La quinta edizione



Un lustro di esperienza che si proietta sul grande schermo. Anche quest’anno sono circa 1.700 i corti passati al vaglio degli attenti e instancabili volontari, fino ad arrivare alla corposa selezione dei 24 in concorso, mai così tanti dal vivo e provenienti da 13 Paesi diversi (Italia, Germania, Spagna, Francia, Norvegia, Olanda, Svizzera, Lituania, Ungheria, Russia, Colombia, Cina e Stati Uniti), proiettati sabato e domenica - in 4 blocchi - al Teatro Alberti di Desenzano del Garda. Una selezione variegata, eterogenea e che trasuda attualità: l’intelligenza artificiale, il mondo digitale, diritti civili e abusi di potere, doverose riflessioni sugli orrori delle maledette guerre, e ancora ambiente, dipendenze, storie di rivalsa. Confermate le storiche sezioni del Festival: Videoarte, Fiction, Documentari, Animazione e la sezione Cinema Lombardia, quest'ultima con i 4 titoli citati. Saranno premiati i migliori corti per ogni categoria, oltre al miglior film, e consegnati i premi tecnici alla miglior regia, sceneggiatura, interpretazione, montaggio, fotografia e suono.



Gli eventi collaterali



Il respiro del sapere e il piacere dell’approfondimento hanno strutturato il panorama delle masterclass pomeridiane. A scuola di cinema, stavolta davvero per tutti: per chi già se ne intende e per chi vuole saperne di più, seduti comodi all’auditorium Andrea Celesti, sempre a Desenzano, altra inedita location per il Festival: giovedì pomeriggio Marco Senaldi con “L’uomo senza la macchina da presa. Introduzione al cinema di Paolo Gioli” e a seguire Maurizio Guerri con “Operative images. Le immagini delle guerre contemporanee nel cinema e nelle installazioni di Harun Farocki”, venerdì Piero Deggiovanni con “Teoria critica dell’ibridazione audiovisiva”. L’omaggio al passato che ritorna, venerdì sera alle 21 al Teatro Alberti: “Le donne del cinema di inizio ‘900”, cinema muto sonorizzato dal vivo da A.Li.Ve, l'Accademia Lirica Verona.



Le mostre. Videoarte e cinema sperimentale: vernissage giovedì alle 18.30, dieci opere di sperimentazione audiovisiva da Italia, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Stati Uniti e Colombia, alla galleria civica G.B Bosio fino al 24 settembre. Le Grand Guignol, il nome dice tutto: la mostra di Dorothy Bhawl sarà al Teatro Alberti da venerdì a domenica. Stesso posto, a pochi metri di distanza: i disegni di Luca Savino, illustratore di Palermo vincitore del bando 2023 per la locandina del Festival.



La musica. I Molom (dalla Valcamonica) per il vernissage di giovedì alla galleria Bosio, il riminese Jacopo Buda venerdì al Teatro Alberti, Stefano Festa sabato, Frank_O con una selezione di colonne sonore su impianto hi-fi domenica. L’evento cult del sabato sera sarà un memorabile Terrific Party, tornato sulle scene da pochi mesi per infiammare il Teatro con una festa artistica stravagante e anticonformista, performance grottesche e surreali, atmosfere nouvelle epoque fuori dal tempo (e da ogni schema), il concerto live de Il Diluvio. L’ispirazione è da Charles Baudelaire: “Ubriacatevi senza tregua, di vino, poesia e virtù”.



La giuria



La giuria, come detto, raddoppia: per la prima volta saranno due i roster di esperti, di altissimo livello, per le sezioni Cinema e Sperimentale.



SEZIONE CINEMA



cente, saggista e direttore artistico LABA – Accademia di Belle Arti Brescia.



STEFANO CIPANI: Regista vincitore del David di Donatello Giovani e European Film Award Young con il film “Mio fratello rincorre i dinosauri”.



ILARIA FEOLE: Critica cinematografica e selezionatrice della SIC – Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia.



SEZIONE SPERIMENTALE



PIERO DEGGIOVANNI: Critico di Videoarte e docente di Arte Contemporanea e Nuovi Media a Bologna e Rimini, direttore di concorso all'Asolo Art Film Festival.



MAURIZIO GUERRI: Filosofo dell'immagine e docente di Estetica e Filosofia nelle Università di Bari e Milano.



GABRIELE MARCHINA: Visual designer e videomaker, direttore della rivista Charge'zine e fondatore di Heretiche Elettriche Divisioni.



Informazioni utili



Masterclass gratuite su prenotazione, mostre a ingresso gratuito.



Pass giornaliero (Concorso o Cinema muto sonorizzato) 8 euro



Terrific Party 8 euro



Pass per l'intero Festival 20 euro



Info e prenotazioni: info.desenzanofilmfestival@ gmail.com - +39 347 0530361