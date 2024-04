La visione audace di Design Society arriva alla Milano Design Week per raccontare il rapporto tra creatività, innovazione e design: dal 15 al 21 aprile, Piazza del Cannone cambia volto per ospitare Design Society organizzato da We Are You, PermessiOK e Privitera Eventi, nato con l’obiettivo di plasmare un punto d'incontro per la comunità creativa che accompagnerà tutta la settimana della design week anche di sera.



Nel polmone verde di Milano, all’interno di una suggestiva serra vetrata realizzata da Privitera Eventi - leader nel settore delle coperture scenografiche e degli eventi - al via una sette giorni con un programma ricco di eventi, conferenze e iniziative interattive, create in

collaborazione con artisti, designer e innovatori per coinvolgere la comunità e ispirare una nuova generazione di pensatori creativi e consapevoli ad un approccio che sappia unire armoniosamente tradizione e modernità, rispettando il passato e strizzando l’occhio

all’avanguardia tecnologica.



Dalla mattina al tramonto, Piazza del Cannone diventerà un laboratorio di innovazione, dove verranno esplorate soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale, materiali ecocompatibili e tecnologie a basso impatto ambientale, dimostrando che sostenibilità e tecnologia possono coesistere in armonia: Privitera Eventi, Makers Hub e Garage Italia Customs - HUB creativo che interpreta in modo unico il concetto di new luxury e, in

occasione di Design Society, esporrà alcuni prototipi di Spiaggina realizzate in collaborazione con Bonacina - sono solo alcune delle realtà che arricchiranno il programma, proponendo discussioni sulle nuove tendenze nel design globale, iniziative educative per studenti e giovani designer, workshop su materiali ecocompatibili e design circolare e tanto altro ancora.



Design Society, però, è molto più di un progetto: è una filosofia, un approccio innovativo per aprire la strada del design a possibilità sempre più green: per l’edizione 2024 del Fuorisalone, Design Society ha collaborato con Design Open Spaces per la mostra "Shaped by Design" inserita in una grande serra illuminata che diventerà simbolo concreto di come l’utilizzo sapiente di tecnologie rispettose dell’ambiente sia un valore aggiunto

al processo creativo di sviluppo di un prodotto di design, invitando gli spettatori a una riflessione sull’influenza del design stesso nella vita quotidiana, dal rapporto uomo-ambiente a quello tra sostenibilità-creatività, interfacciandosi con le installazioni di diversi artisti

internazionali emergenti.



In tutte le giornate sarà dato ampio spazio a laboratori e visite guidate alle installazioni per appassionati di design, passanti curiosi e non solo; quest’anno Design Society apre le porte ai bambini e alla loro creatività : la mattinata di mercoledì 17 aprile sarà dedicata all’esposizione dei progetti inseriti nel programma “Green School” degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ istituto Kids International School di Gallarate per l’ ideazione di un giardino verticale all'interno della nuovo complesso scolastico e all’elezione del progetto vincitore da parte degli alunni della primaria (evento chiuso al pubblico).



Nel pomeriggio, invece, tutti i bambini sono invitati al workshop in collaborazione con Burro Studio, che proporrà ai più piccoli la creazione di un’opera d’arte collettiva dove ognuno potrà sperimentare il proprio pensiero creativo attraverso l’uso libero ed espressivo

del colore.



Ma non finisce qui: al termine di intense giornate dedicate al design Parco Sempione vedrà protagoniste le performance artistiche e musicali di Polifonic, Burro Studio BSR, Toy Tonics, Le Cannibale, YOUparti, Club Nation, Opal, Alzaya e B Party a cui tutta la comunità della Design Week è invitata a prendere parte.



“Design Society trasforma Piazza del Cannone - già punto storico e strategico di aggregazione culturale - in uno spazio dove la città può interfacciarsi in prima persona con il design. Per questo motivo, siamo orgogliosi di aver preso le redini di questo progetto che ha come obiettivo quello di aprire un dialogo su un nuovo modo di fare e vivere il design, mettendo al centro l’idea e la valorizzazione del contesto in cui viene inserito”. - afferma Fabio Carulli partner di We Are You.



L’accesso agli eventi è sempre gratuito fino ad esaurimento posti. Per rimanere aggiornati sul programma e accreditarsi al ricco palinsesto di appuntamenti di Design Society, è possibile visitare il sito: designsociety.it



