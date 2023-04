Design Week 2023, a Milano torna il Fuorisalone

Dal 17 al 23 aprile Milano torna protagonista della scena internazionale del design con il ritorno della Design Week e del Fuorisalone.

Designer, architetti, scuole, università e istituzioni si riuniscono per condividere idee che possano interpretare il presente e immaginare il domani. Le pratiche del design diventano uno strumento prezioso per fornire le coordinate per leggere il presente e la contemporaneità, restituendo visioni e suggestioni per il futuro.

Con focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali, Fuorisalone si terrà come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile.Milano, che quest’anno giunge alla 61° edizione.

Che cosa vedere alla Design Week

Di seguito le installazioni più interessanti da vedere a Milano, divise per distretto.

Centro

Nel cuore del Parco Sempione è possibile sperimentare l'accoglienza all'aria aperta, con u n’installazione architettonica completamente percorribile che riproduce la ricettività glamping nel cuore di Milano.

Distretto Tortona

Nel cuore della Design Week, il Distretto Tortona propone la nuova edizione di We Will Design, il format che Base ospita da diversi anni con esposizioni, workshop e appuntamenti che, quest'anno, abbracciano le dimensioni racchiuse nell’acronimo I.D.E.A. - Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità.