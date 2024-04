Design Week 2024, Baranzate Atelier torna a Milano per la seconda edizione

Orario non disponibile

Quando Dal 15/04/2024 al 21/04/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Baranzate

Dal 15 al 21 aprile, in occasione del Fuorisalone 2024, torna anche Baranzate Atelier, che presenta un panorama di nuove e vivaci opere di 14 designer da Zaventem Ateliers.

Lavorando in piena sinergia e guidati da un profondo impegno nei confronti dei valori sociali e ambientali, gli artisti hanno prodotto progetti unici e innovativi che fondono armoniosamente creatività e sostenibilità.

Con creazioni che spaziano dai mobili ispirati alle fortezze e ai bunker agli oggetti realizzati con una combinazione di argilla, sabbia e ghiaia, i numerosi punti di forza includono i progetti minimalisti e funzionali in legno di Arno Declercq, gli arazzi astratti di KRJST Studio, le luci a sospensione LED in bronzo fuso di Vladimir Slalov, Adeline Halot, i nuovissimi tavolini Resourcer di Thomas Serruys, caratterizzati da pianeti in acciaio grezzo con gambe forgiate, e una selezione di opere grezze e raffinate della Maison Jonckers, che fondono minerali e metalli preziosi con resine colorate.

I designer e le opere presenti

Il programma è ulteriormente arricchito da voi, nostri ospiti, che operate all'intersezione tra arte, design, architettura e moda, le cui pratiche e la cui filosofia sono perfettamente in linea con la visione degli Atelier di Baranzate.

Tra le opere che saranno presentate dagli 11 designer e studi di design invitati, provenienti principalmente da Francia e Belgio, vi sono tre serie inedite realizzate con blocchi di pietra e legno dallo Studio Khachatryan, una vetrina di mobili meticolosamente realizzati a mano da Middernacht & Alexander con acciaio riciclato, pigmenti, resina e vernice, e le squisite sculture murali monocromatiche di Marijke De Cock, realizzate nei toni del blu reale, del nero e dell'oro e riccamente decorate con eleganti perline di vetro.