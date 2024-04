Design Week 2024, le installazioni imperdibili in Tortona

Dal 15 al 21 aprile Tortona ospiterà numerose installazioni e appuntamenti per il Fuorisalone.

Tortona Design Week 2024 si pone l'obiettivo di mettere in luce la connessione tra il percorso espositivo e il contesto territoriale che da sempre ospita il circuito.

Questa realtà diventa una dinamica cornice in cui le aziende espositrici inseriscono le loro installazioni, creando un intrigante dialogo tra passato, presente e futuro, tra elementi locali e internazionali, tra tradizione e innovazione.

Il tema del 2024

Come tema dell’edizione 2024, la TDW propone una sua "Walk of Design” attraverso i luoghi iconici del quartiere Tortona, dove coinvolgenti installazioni espositive si alternano tra spazi chiusi e all'aperto, lungo le sue vie e all'interno di antiche fabbriche. Luoghi come il suggestivo "Ponte degli Artisti," l'Antica Fabbrica 14 con la sua distintiva ciminiera, la Torneria Traviganti, l'imponente complesso dell'Ex Ansaldo, l'Opificio 31 e la Galvanotecnica Bugatti, per citarne alcuni, portano con sé le tracce del passato, che si fondono con la creatività e l'innovazione dei nuovi espositori.

Le installazioni e gli appuntamenti del Fuorisalone 2024 in Tortona

Tra le installazioni organizzate per la Design Week in Tortona, Nardi, il Giardino dell'Otium, un’installazione emozionale-immersiva che, ispirandosi al pensiero dell’Antica Roma, celebra la capacità rigenerativa del prendersi del tempo per sé stessi vivendo a contatto con la bellezza della natura. Definito nei secoli in molte culture come un posto meraviglioso in cui trovare serenità e calma, il giardino per gli antichi romani divenne centrale tanto che lo elessero a luogo dell’Otium: un posto di riposo, pace, di cura di mente e corpo, di arte e di poesia, atto a far ritrovare l’equilibrio fra vita pubblica e privata.

La mostra Solgami meets Seagram segna invece il lancio internazionale del sistema di luce ambientale Solgami, ambientato in una replica in scala reale del Seagram Building di Mies Van der Rohe. Attraverso il reindirizzamento della luce e del calore naturali, la mostra porta gli spettatori ad approfondire l'interazione tra l'ambiente esterno e quello interno e il complesso dilemma della sostenibilità nel contesto dell'ambiente costruito.

Per scoprire il programma completo della Tortona Design Week visitare il sito dedicato.