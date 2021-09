Design week, "armonie velate" nuova mostra fotografica di Alfonso Campiglio

Dall'otto settembre fra le19 alle 22 fino al 10 settembre si terrà la prima mostra artistica di una serie di eventi tenuti da Abbracci Bistrot.

“Armonie Velate” è una mostra fotografica dell’ artista Alfonso Campiglio.

Una serie di scatti in analogico e digitale che racchiudono la sua carriera lavorativa di oltre 35 anni.

Con questa esposizione l'Artista vuole portarci nel suo concetto di bellezza tra donna e natura.

Alfonso Campiglio si è laureato in scienze naturali e in quegli anni ha cominciato ad interessarsi di fotografia naturalistica specializzandosi in fotografie floreali; in seguito avviò una ricerca sulla bellezza femminile coniugando la sua passione per la natura a quella per la donna, inserita in un contesto naturalistico nel mondo della moda che gli permise di viaggiare per tutto il mondo.



La riscoperta della tematica ambientale ,resa propria dal Milano Design Week attraverso la fusione del Design con la natura, rende più che mai moderni gli scatti dell'Artista che tendono alla fusione della bellezza che ci circonda, incorporando la donna ,il fiore e la natura ad un solo ed unico soggetto.Nella sua vita ha pubblicato tre libri: “Armonie Velate” “Queen of flower” (in cui a ogni donna viene associato un fiore) e “Utopia”, il libro che racchiude la maggior parte dei sui scatti naturalistici.

