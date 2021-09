Design Week 2021, che cosa vedere nel quartiere Isola

Isola Design District sorge a fianco delle eccellenze architettoniche contemporanee milanesi come Piazza Gae Aulenti, la Torre Unicredit e il Bosco Verticale: è proprio qui che il distretto è nato, quattro anni fa, ed è diventato subito uno dei principali spazi ufficiali della Milano Design Week, per dare visibilità agli artigiani e alle gallerie locali, ma anche per creare opportunità per i designer emergenti internazionali.

Dallo scorso anno, Isola Design District fa parte anche della Dutch Design Week di Eindhoven, diventando il primo distretto del design italiano a partecipare a un evento di design straniero.

Infine, per reagire positivamente alle conseguenze di COVID19 come l'annullamento della Milano Design Week 2020, l'organizzazione ha lavorato su una piattaforma digitale che ha l'obiettivo di mostrare una selezione curata di designer e dei loro progetti, condividere le ultime novità del design, ospitare mostre di Realtà Virtuale, organizzare eventi online e molto altro ancora.

Che cosa vedere in Isola District

- Frida Market. Una mostra mercato che celebra il valore di ciò che è unico e irripetibile nell'artigianato e nel made in Italy, anche quando riproducibile. Ceramiche, gioielli, illustrazioni, abbigliamento e design. Una selezione di artigiani che espongono i loro prodotti e processi produttivi, in mostra a ErnestoShop e Frida Isola, dal 6 al 10 settembre.

- La Casa Distratta. In Via Pastrengo 5 c'è un appartamento come un altro, o forse no: è La Casa distratta di NeN, la prima EnerTech italiana che vende gas ed elettricità 100% green in abbonamento. Se entri, devi guardarti intorno con attenzione, ci sono una serie di comportamenti e abitudini comuni che influenzano il consumo e danneggiano l'ambiente. Piccoli gadget e un grande sconto sull'energia sono in palio. La Casa distratta è aperta dal 5 al 10 settembre, dalle 11 alle 20.

- Isola Design Gallery. Un ex lanificio in un cortile nascosto ospita Isola Design Gallery, con una selezione di pezzi di design da collezione della Isola Design Community.Nuove forme e materiali non convenzionali, design provocatori e arredi su misura: questo spazio nel cuore del quartiere Isola è la meta ideale per design addicted, collezionisti e scout. E' inoltre possibile acquistare uni dei pezzi esposti grazie a Isola Design Store, che presenta ancora più oggetti di design e pezzi unici.

