Dal 17 al 23 aprile: l’auto del futuro protagonista della Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week che si terrà all’ombra della Madonnina dal 17 al 23 aprile 2023, Citröen godrà di un’importante vetrina espositiva all’interno della “RoCOLLECTIBLE 2023” presso il RoDistrict, galleria d’arte e design di Rossana Orlandi.

Protagonista sarà la nuova concept car Citroën Oli, che è stata selezionata come parte della short list del RoPlastic Prize 2023, l’evento di punta del progetto-manifesto “RoGUILTLESS PLASTIC 2023”, nella categoria Emerging High Technology.

Un nuovo modo di intendere la mobilità: arriva Citröen oli

La Casa francese si sta orientando sempre più verso la progettazione di modelli full electric. Il successo di Citröen AMI è stato un sintomo evidente che il mondo dell’automotive deve cambiare mentalità e prospettiva.

E proprio quel modello è stato d’ispirazione per fare di più e meglio, per sperimentare qualcosa di ancora più innovativo e rivoluzionario: Citröen oli.

È vero, in questi casi, si parla sempre di “rivoluzione” del settore, per poi scoprire che le caratteristiche di una data auto sono semplicemente allineate con quelle del mercato, magari con qualche piccolo dettaglio che le differenzia.

Nel caso di Citröen oli, però, la parola rivoluzionario è usata a proposito e non solo come gancio di marketing, perché la rivoluzione c’è davvero e può arrivare a cambiare per sempre la percezione stessa che abbiamo delle automobili.

Un concept innovativo all’insegna dell’“enough”

La risposta sta nel concept che sta alla base della sua progettazione. La Casa francese ha compreso la necessità di ridurre gli eccessi che caratterizzano le vetture moderne e di abbassare i costi delle attuali vetture elettriche.

Lo ha fatto all’insegna di una parola d’ordine precisa: “enough”. Ovvero “quanto è necessario” per realizzare veicoli intelligenti, sostenibili, più leggeri, meno complessi e veramente accessibili per le famiglie.

Caratteristiche uniche per il settore

Un concept ricco di ispirazioni e idee pragmatiche, che vanno decisamente controcorrente rispetto alla concorrenza e che si concretizza in precise soluzioni di design e di progettazione:

Porte anteriori, paraurti ed elementi di protezione identici e più facili da assemblare.

Utilizzo limitato e ottimale di materiali leggeri, riciclati e riciclabili per promuovere la sostenibilità, la longevità e il riutilizzo al termine del ciclo di vita.

Pannelli del cofano, del tetto e del bagagliaio prodotti in cartone alveolare riciclato, estremamente leggeri, resistenti e calpestabili.

Esclusive ruote ibride in acciaio e alluminio associate a pneumatici resistenti e intelligenti Eagle GO, creati in collaborazione con Goodyear.

Plancia innovativa che ospita lo smartphone e ne proietta direttamente le informazioni di infotainment.

Sedili anteriori e posteriori con schienali in rete stampati in 3D, realizzati con componenti ridotte e in tessuto poliestere riciclato al 100% e riciclabile al 100%.

Vernice bianca resistente a base d’acqua BASF R-M Agilis®: eco-efficiente e con il più basso livello di composti organici volatili.

Uso giocoso di tocchi di colore, materiali di finitura brillanti e motivi vivaci in ottica di personalizzazione.

Contrasto tra elementi di design verticali (vetri e parabrezza) e orizzontali (cofano, tetto e pianale).

Alla Milano Design Week, quindi, si potrà toccare con mano Citröen oli, un vero e proprio laboratorio su ruote, che ispirerà, con le sue idee e tecnologie sperimentali, tutti i futuri modelli Citröen, nell’ottica di arrivare a costruire una flotta completamente basata su un modo nuovo, rivoluzionario e sostenibile di approcciarsi alla mobilità.

In più, il giorno 19 aprile l'impossibile diventerà possibile, Citröen oli girerà tra le strade di Milano partendo proprio dal RoDistrict.

Per tutti i curiosi e gli appassionati di automotive e design, non resta quindi che segnare queste date sull'agenda per scoprire l'auto del futuro firmata Citröen.