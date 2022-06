Design Week, la nuova installazione in Statale da non perdere

In occasione del Fuorisalone, presso il Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, Amazon ha inaugurato “The A-maze Garden”, un’installazione artistica a cura dello studio Lissoni Associati ispirata ai labirintici giardini all’italiana e realizzata nell’ambito della mostra INTERNI Design Re-Generation.

Il percorso

Seguendo un percorso di pareti specchianti e inquadrando gli appositi QR code, gli ospiti possono scoprire una selezione di complementi d’arredo e accessori per la casa disponibili su Amazon.it, ma anche diverse proposte dei marchi Amazon e alcuni degli oltre 100.000 prodotti certificati Climate Pledge Friendly.

Per Amazon questo progetto rappresenta una preziosa opportunità per far conoscere il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità e dimostrare a clienti e visitatori come, attraverso l’acquisto di prodotti più sostenibili, sia possibile contribuire a preservare l’ambiente.

Informazioni utili

L’installazione The A-maze Garden sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino a mercoledì 13 giugno, dalle 10 alle 24.