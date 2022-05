"Di fame e di guerra". Mario Pirovano porta in scena Dario Fo e Franca Rame

Il 5 maggio Mario Pirovano porta in scena Dario Fo nello spettacolo “Di fame e di guerra”.



Lo farà in occasione della Civil Week, alle 20:00, nel giardino di Associazione IBVA in via Santa Croce 15 a Milano.



Pirovano, allievo prediletto di Dario Fo, per 25 anni attore nella compagnia Fo-Rame, reciterà due storici monologhi di Dario Fo e Franca Rame: “La fame dello Zanni” e “La concione di Bologna”.



Sarà un’occasione imperdibile per vedere nuovamente in scena il teatro del Premio Nobel milanese e della sua compagna di vita, quel teatro «che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati».



L’evento è a INGRESSO LIBERO, ma i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria su www.ibva.it