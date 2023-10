Dīn u dunya: religione e vita terrena

In occasione del Milano Photofestival 2023, Istituto Italiano di Fotografia ospita nella IIFWALL la rassegna “Storie in transito” organizzata dal dipartimento IIF Art Side e patrocinata dal Municipio 4 del Comune di Milano: tre mostre personali che raccontano la ricerca fotografica di Alessia Angelo, Giacomo Vanetti e Chiara Bussandri, a cura di Sanni Agostinelli.



Dal 30 ottobre all’11 novembre l’esposizione “Di?n u Dunya. Religione e vita terrena” della fotografa Chiara Bussandri, chiude la proposta espositiva della rassegna con un progetto dedicato alle donne musulmane che ha l’intento di scardinare i pregiudizi verso la fede islamica attraverso ritratti di donne con vite, sogni e aspirazioni uniche e differenti accomunate però dall’interpretazione di una religione vissuta come un’unica luce.

Secondo l’artista, infatti, essere una donna musulmana significa interpretare la propria vita alla luce della fede, in un orizzonte meta-temporale che sorpassi l’esperienza terrena senza pero? annullarne la consistenza.

Ogni ritratto nasce da uno stretto legame con il soggetto e da una condivisione, che parte dal dialogo e dalla conoscenza personale e arriva alla scelta del luogo in cui ogni donna possa sentirsi libera di esprimere la propria individualità e raccontarsi al meglio. La scelta di una luce crepuscolare molto calda vuole essere una metafora della fede, che avvolge e illumina il cammino di queste donne.

Chiara Bussandri è una fotografa italiana nata nel 1995 e cresciuta a Piacenza.

Frequenta l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano dove impara la storia, la tecnica e l'uso della fotografia.

L'artista lascia che i suoi occhi vengano catturati da un momento o da un luogo che necessita di essere ricordato o condiviso con chi guarda in questo modo la sua ricerca non viene condizionata da un unico filo conduttore.

Ama viaggiare, conoscere posti nuovi e persone, una passione che può vivere grazie alle sue fotografie, attraverso cui si esprime e di cui non può fare a meno.



Photofestival è la più ricca e importante rassegna milanese dedicata alla fotografia d’autore e uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della scena italiana. Circa due mesi di esposizioni ed eventi che vedono coinvolti i più diversi spazi espositivi pubblici e privati: gallerie d’arte, musei, biblioteche, municipi, palazzi storici, show-room, negozi di fotografia. La politica culturale del festival prevede la produzione di nuove idee accanto alla diffusione dell’offerta esistente: da un lato Photofestival acquisisce nel proprio circuito ciò che gallerie e operatori culturali organizzano autonomamente, dall’altra realizza, organizza e promuove in prima persona una serie di mostre ed iniziative.



Istituto Italiano di Fotografia è il centro della cultura fotografica a Milano; il dipartimento IIF Art Side nasce per divulgare la cultura fotografica, organizzando mostre, incontri ed eventi e pubblicando libri e cataloghi.



www.istitutoitalianodifotografia.it