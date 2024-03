Il docufilm su Carlo Giuliani e il movimento No Global, "Di vita non si muore", dopo aver riempito le sale di cinema e spazi sociali di molte città, torna al Cinema Mexico di Milano dove aveva già registrato il sold out e, cosa rarissima per un documentario, sarà proiettato per un'intera settimana, da giovedì 28 marzo a mercoledì 3 aprile. Un piccolo miracolo: un'opera completamente autoprodotta che sta riscuotendo un enorme successo grazie al passaparola del pubblico.

Le proiezioni saranno accompagnate dalla presenza della regista Claudia Cipriani.