Solo i migliori ce la faranno? Le sfide dei giovani di fronte alla cultura e società odierne

Fra le sfide più importanti che i giovani si trovano oggi ad affrontare c’è sicuramente quella di crescere e formarsi alla vita adulta riuscendo ad instaurare, anche in un ambiente così complesso quale quello odierno, una propria relazione costruttiva con gli altri e con il mondo esterno.



Sono sempre più numerosi i segnali della cultura e della società odierne, fortemente competitive e performanti, che rischiano di generare nei giovani un senso di inadeguatezza nei confronti della vita che sempre più spesso porta ad una sorta di “ritiro dal mondo “; fenomeno purtroppo aggravato dall’emergenza del COVID e dalla conseguente concentrazione delle relazioni sociali nell’ambito virtuale.



I Circoli Culturali Giovanni Paolo II - che al tema delle sfide dei giovani d’oggi dedicano il ciclo di conferenze 2021-2022 - propongono un incontro con il Prof. Mauro Magatti per parlare di questa incapacità in molti giovani di trovare nel mondo circostante gli appigli necessari a voler far decollare la propria vita, a questa “implosione del desiderio “.



Mauro Magatti è Professore Ordinario di Sociologia presso la facoltà di Scienze Politiche e Sociali presso l’Università Cattolica di Milano, nonché direttore del Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change presso la medesima Università. È inoltre Permanent Research Fellow del Centre for Ethics and Culture della Notre Dame University (US).

Visiting Professor presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi (2007), la Notre Dame University (2013) e Sciences Po (2017), ha tenuto lezioni e seminari in numerose università internazionali.

Ha partecipato e diretto progetti con varie agenzie internazionali quali l’UE, European Science Foundation, MIUR, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Caritas Italiana, Fondazione Cariplo, Fondazione Pastore, Fondazione Agnelli, Fondazione Edison, Banca Intesa. È membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, del Comitato Scientifico del Cortile dei Gentili. È fondatore dell’Archivio della Generativita’ Sociale, è editorialista de Il Corriere della Sera e di Avvenire.



L’incontro si terrà Martedì 15 marzo 2022 alle ore 20, presso il Centro Pastorale Ambrosiano, Sala Pio XII, Via S.Antonio 5 - Milano.

La grandezza della sala permette il rispetto delle normative COVID vigenti: sarà necessario esibire il Super Green Pass all’ingresso.

La conferenza verrà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II, e rimarrà visibile anche in seguito.



Per informazioni: circoligp2@gmail.com